نسخه های اصلی آثار خوشنویسی بین المللی فاطمی در نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، ٣٠ اثر خوشنویسی اصل با موضوع حضرت فاطمه زهرا (س) از کشورهای مختلف در نمایشگاه قرآن به نمایش در آمده است.این آثار که از سال ٩٢ در حال جمع آوری است مربوط به کشورهای حوزه خلیج فارس مانند کویت، سوریه، عراق، اردن و بحرین و کشورهای اروپایی مانند انگلیس و فرانسه است.

این مجموعه آثار به همت مجموعه نگارستان فاطمی جمع آوری شده و به گفته محمد حسن الهیان، نماینده نگارستان در نمایشگاه قرآن، مجموعه در حال رایزنی با کشورهای آسیای شرقی هستند تا به زودی اساتید این کشورها را شناسایی و آثار ایشان را گردآوری کنند.

لازم به ذکر است، در بخش آثار هنرمندان ایرانی آثار اساتید برجسته ای همچون عبدالصمد صمدی، موحد حسینی کرمانی، جلیل رسولی، فریبا مقصودی(به عنوان اولین بانوی کاتب قرآن)، علی اکبر رضوانی و در بخش بین الملل آثار هنرمندان خوشنویسی همچون نوریه گارسیا از فرانسه، صباح الاربیلی از لندن، محمدالاعوریبی و ماجد از بحرین، صادق الحسینی و علی الحسانی از عراق به نمایش گذاشته شده اند.

علاوه بر اصیل بودن آثار و اشتراک در موضوع و نام مبارک حضرت زهرا (س)، در این آثار به مفاهیمی پرداخته شده که پیش از این کمتر در هنر خوشنویسی کاربرد داشته است از جمله خطبه فدکیه، حدیث نور، زیارت نامه حضرت زه(س) و دعای توبه که به سبک های ثلث، شکسته نستعلیق، خط نقاشی خط و محقق نگاشته شده اند.

این نگارستان درصدد است در نمایشگاه های بین المللی سراسر دنیا شرکت کند و سایر آثار بین المللی خوشنویسان بزرگ جهان را نیز جمع آوری کند. علاقمندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه به طبقه فوقانی شبستان مراجعه کنند.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار «به سوی فهم قرآن» از ٢٤ خرداد ماه تا ٨ تیر ماه مصادف با ٧ تا ٢٢ ماه مبارک رمضان به مدت ١٦ روز در رامصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) از ساعت ١٨ الی ٢٣:٣٠ برگزار خواهد شد.