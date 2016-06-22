به گزارش خبرگزاری مهر، بهترین فرصت برای ایجاد انگیزه روانی و استقرار نظام فرهنگی در جامعه‌ای که شالوده نظام فکری آن بر اساس آموزه‌های دینی است، ارائه تنوع و ایجاد فرصت انتخاب برای همه مردم آن جامعه است.



رونمایی از طرح تکریم چادر مساجد و اماکن متبرکه که در نمایشگاه عفاف و حجاب نمایشگاه قرآن انجام شد، نشان‌دهنده قدم‌های استواری است که می‌تواند زمینه ارائه و بهره‌مندی همه اقشار جامعه، را برای استفاده از " چادر" که پوششی ملی است را فراهم آورد.



چادر کهنه می‌دهید چادر نو می‌گیرید



حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس درباره این طرح می‌گوید: این طرح بر اساس آموزه‌های دینی انجام شده است و باید آداب آن در تمام لحظات زندگی باشد. یکی از این لحظات هنگام نماز است. در بسیاری از اماکن مذهبی همچون امامزاده‌ها و مساجد چادرها مستهلک و خراب بودند، با توجه به اهمیت موضوع این طرح با حمایت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و به همت بخش خصوصی اجرایی شد و روش آن به این ترتیب است که مساجد و اماکن متبرکه و مردم می توانند چادرهای مستهلک خود را تحویل مؤسسه مجری دهند و با پرداخت مبلغ ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان که قیمت تولید آن است چادری نو و با کیفیت مناسبت دریافت کنند.



حضور آراسته در برابر معبود



سالهاست مردم وقتی برای زیارت و عبادت به اماکن متبرکه مراجعه می‌کنند، در ارتباط با وضعیت بهداشتی و کیفیت نامناسب چادرها گله مند می شوند. جالب اینجاست که مهمترین بخش زندگی یک مسلمان جایی است که با معبودش ارتباط برقرار می کند ولی متاسفانه تاکنون توجهی نشده بود که به همان اندازه که برای رفتن به مهمانی و محیط کار به انتخاب لباس توجه می شود باید در زمان تسلیم در برابر معبود نیز آراسته ظاهر شد.



بر اساس این سیاست کارگروه ساماندهی مد و لباس تصمیم گرفت با انتخاب یک تولید کننده معتبر بخش خصوصی و نیز حمایت همه جانبه از وی زمینه ارائه محصولات ارزشمند و بهداشتی را با نازل‌ترین قیمت در بخش‌های مقدس مذهبی و متبرکه فراهم آورد.



مهمترین مسئله در این زمینه بهره‌مندی از نیت خیر مردم در استفاده از چادرها برای زیارت و نماز و عبادت است.



نذر حجاب، اتفاق تازه‌ای است که می‌تواند به رنگ و روی نیات خیر ، پوششی انسانی بخشد. بر این اساس است که می توانیم به بانوان سرزمینمان هدیه دهیم. این در حالی است که کارگروه ساماندهی مد و لباس نیز توانسته زمینه مشارکت بخش خصوصی را در این فضا فراهم آورد و فرصت اعمال آنچه مهمترین وجه زندگی یک زن مسلمان در اماکن متبرکه است را فراهم آورد.

بخش عفاف و حجاب بیست و چهارمین دوره نمایشگاه قرآن که به همت انجمن تولیدکنندگان محصولات عفاف و حجاب در محل مصلای تهران در حال برگزاری است همه روزه از ساعت ۱۸ تا ۲۳ پذیرای بازدیدکنندگان است.