حفظ تناسب اندام در میانسالی عامل دوری از سکته

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رالف ساکو، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه میامی آمریکا، در این مورد می گوید: «کاملا مشخص است که رفتارهای سالم در دوره میانسالی با افزایش سن خود را نشان می دهند و ریسک ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی و سکته نیز کاهش می یابد.»

محققان دریافتند در بین حدود ۲۰ هزار فرد بزرگسال در اواسط دوره ۴۰ سالگی، آنهایی که تناسب اندام بیشتری داشتند، در مقایسه با افرادی که تناسب اندام کمتری داشتند، ۳۷ درصد کمتر در معرض ریسک سکته بعد از سن ۶۵ سالگی بودند.

تاثیر حافظتی تناسب اندام حتی برای مشکلاتی نظیر فشارخون بالا، دیابت نوع۲ و اختلال بی نظمی ضربان قلب هم وجود دارد.

به گفته محققان، تلفیق ورزش و فعالیت فیزیکی منظم روزانه برای بهبود تناسب اندام و کاهش ریسک بروز سکته و بیماری های قلبی-عروقی در سن بالاتر مهم است.

طبق توصیه انجمن قلب آمریکا، حداقل ۱۵۰ دقیقه ورزش ملایم در هفته یا ۷۵ دقیقه ورزش شدید در هفته ضروری است.

ورزش منظم باید شامل ورزش های هوازی نظیر دو آهسته، شنا، پیاده روی یا دوچرخه سواری، به همراه ورزش استقامتی مثل استفاده از دستگاه های ورزشی باشد.

به گفته محققان، سکته پنجمین علت اصلی مرگ بوده و منجر به ناتوانی بلندمدت می شود. اکثر سکته ها زمانی روی می دهد که لخته خون موجب انسداد عروق خونی مغز شده و در نتیجه خون و اکسیژن به مغز نمی رسد.

ساکو عنوان می کند: «ورزش با حفظ سلامت عروق و کاهش التهاب از سکته پیشگیری می کند.»