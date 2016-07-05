به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی روز سه شنبه در گفت و گو با رجب طیب اردوغان و تبریک عید سعید فطر به وی، دولت و ملت ترکیه، اظهار داشت: ایران و ترکیه با اشتراکات فراوان باید در کنار هم برای حل مشکلات منطقه و بویژه مبارزه با تروریسم تلاش کنند.

رییس جمهور همچنین تسریع در اجرای توافقات میان دو کشور را گامی مهم در توسعه روابط میان دو کشور برشمرد.

روحانی در ادامه با ابراز تاسف از جنایت تروریستی اخیر در فرودگاه استانبول افزود: ما نیاز به همکاری نزدیکتر میان دو کشور در مبارزه با تروریسم داریم و تردیدی ندارم که اگر دو کشور در کنار هم در برابر این پدیده شوم، حرکت جدی تری داشته باشند، قادریم ریشه های تروریسم را در این منطقه بخشکانیم.

رییس جمهور تروریسم را یک معضل و تهدید برای همه کشورهای جهان دانست و اظهار داشت: مبارزه با این پدیده جهانی نیازمند اراده جمعی همه کشورها است.

رییس جمهور ترکیه نیز در این تماس تلفنی با قدردانی از ابراز همدردی دولت و ملت ایران با دولت و ملت ترکیه به خاطر حملات تروریستی اخیر در استانبول ، عید سعید فطر را تبریک گفت و اظهار داشت: ترکیه از توسعه و تعمیق همکاری های مشترک تهران و آنکارا پشتیبانی می کند.

اردوغان به ضرورت مبارزه همگانی با تروریسم اشاره کرد و با بیان اینکه آنچه که در پاکستان ،عراق، افغانستان ، سوریه و فلسطین روی می دهد، دیگر قابل تحمل نیست، گفت: ما می توانیم با همکاری هم تروریسم را از بین ببریم و تقویت همکاری نهادهای ذیربط دو کشور در این عرصه ضروری است.



