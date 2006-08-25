ماه "شعبان" و گستردگي خوان رحمت الهي

به گزارش خبرگزاري مهر، بزرگان، پيوسته ماه شعبان را مقدمه ورود به "ضيافت الله" در ماه رمضان دانسته اند. از اين رو، كسب آمادگيهاى فكرى و روحى براى درك هر چه بيشتر فيض معنوى از اين "مهمانى خدا" ضروري است.
شعبان نيز ماه دعا، ذكر، ياد، توجه، عبادت و استغفار است. مناجات شعبانيه، سهمى از اين ره توشه دارد كه امامان معصوم بر خواندن آن استمرار داشته اند.
"مناجات شعبانيه" گامى در زدودن حجاب از چهره جان است، تا جلوه ربوبى، در اين آينه بهتر انعكاس يابد و نجواى او در ضميرهاى روشن به گوش دل رسد. در مناجات شعبانيه، با امامان معصوم همنوا مىشويم تا همه ايام عمر را در سايه نيايش مبارك گردانيم.
آنان كه در اين ماه ها، دست نيكى به سوى ديگران دراز مى كنند و گام يارى به سوى منزل محرومان بر مى دارند و زبان خيرخواهى به نفع مستمندان مى گشايند، در همين دنيا بار سفر آخرت خويش را مىبندند .
اعياد خجسته شعبانيه
سوم شعبان: ميلاد مبارك سومين امام معصوم، حسين بن علي حضرت اباعبدالله (ع)، سرور آزادگان جهان، دومين ثمره پيوند فرخنده على (ع) و حضرت فاطمه، دختر پيامبر اسلام (ص) در خانه وحى و ولايت و روز پاسدار.
چهارم شعبان: ميلاد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)، سمبل مقاومت و وفاداري در راه آرمان مقدس جهاد في سبيل الله و پرچم گذشت و فداكارى و جانبازى در صحراى كربلا و روز جانباز.
پنجم شعبان: ميلاد مسعود زينت عبادت كنندگان و سرور نيايشگران، معصوم چهارم حضرت امام على بن الحسين زين العابدين (ص).
نيمه شعبان : فرخنده ميلاد دوازدهمين پيشواى معصوم، حضرت حجة بن الحسن المهدى، امام عصر و زمان(عج) گلشن گل فروز مهر گيتي آل محمد (ص)، مصلح الهى و طلايه دار رهايى بشر.
نظر شما