ماه "شعبان" و گستردگي خوان رحمت الهي

به گزارش خبرگزاري مهر، بزرگان، پيوسته ماه شعبان را مقدمه ورود به "ضيافت ‏الله‏" در ماه رمضان دانسته ‏اند. از اين ‏رو، كسب آمادگيهاى فكرى و روحى براى درك هر چه بيشتر فيض معنوى ‏از اين "مهمانى خدا" ضروري است.



شعبان نيز ماه دعا، ذكر، ياد، توجه، عبادت و استغفار است. مناجات شعبانيه، سهمى از اين ره توشه دارد كه امامان معصوم بر خواندن آن استمرار داشته ‏اند.

"مناجات شعبانيه" گامى در زدودن حجاب از چهره جان است، تا جلوه ربوبى، در اين آينه بهتر انعكاس يابد و نجواى او در ضميرهاى روشن به گوش دل رسد. در مناجات شعبانيه، با امامان معصوم همنوا مى‏شويم تا همه ايام عمر را در سايه نيايش مبارك گردانيم.

آنان كه در اين ماه‏ ها، دست نيكى به سوى ديگران دراز مى ‏كنند و گام يارى به سوى منزل محرومان بر مى ‏دارند و زبان خيرخواهى به نفع مستمندان مى‏ گشايند، در همين دنيا بار سفر آخرت خويش را مى‏بندند .

اعياد خجسته شعبانيه

سوم شعبان: ميلاد مبارك سومين امام معصوم، حسين بن علي حضرت اباعبدالله (ع)، سرور آزادگان جهان، دومين ثمره پيوند فرخنده على (ع) و حضرت فاطمه، دختر پيامبر اسلام (ص) در خانه وحى و ولايت و روز پاسدار.

چهارم شعبان: ميلاد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)، سمبل مقاومت و وفاداري در راه آرمان مقدس جهاد في سبيل الله و پرچم گذشت و فداكارى و جانبازى در صحراى كربلا و روز جانباز.

پنجم شعبان: ميلاد مسعود زينت عبادت كنندگان و سرور نيايشگران، معصوم چهارم حضرت امام على بن الحسين زين العابدين (ص).

نيمه شعبان : فرخنده‌ ميلاد دوازدهمين پيشواى معصوم، حضرت حجة بن الحسن المهدى، امام عصر و زمان(عج) گلشن‌‏‎ گل‏‎ فروز‏‎ مهر گيتي‏‎ آل ‌محمد (ص)، مصلح الهى و طلايه دار رهايى بشر.