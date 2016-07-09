پیگیری مجسمه مسروقه از معاونت هنری/ از نوروز متوجه موضوع شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه امروز خبرگزاری فارس از به سرقت رفتن مجسمه برنزی ۳۵۰ کیلوگرمی از محوطه معاونت هنری خبر داده بود عبدالرحیم سیاهکارزاده، رئیس موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر درباره این اتفاق به خبرنگار مهر گفت: موسسه هنرهای تجسمی معاصر که یک نهاد خصوصی است این مجسمه را که توسط بهداد لاهوتی ساخته شده بود در سال ۹۰ از اکسپوی مجسمه خریداری کرد و به اشتباه در خبرها آمده که موزه هنرهای معاصر آن را خریداری کرده است.

وی ادامه داد: موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر آثار هنری‌ای که خریداری می کند به امانت در اختیار اداره های مختلفی که تقاضا داشته باشند قرار می دهد که این اثر هم در کارگاه دکور مرکز هنرهای نمایشی بود که سرقت شد.

سیاهکارزاده درباره زمان سرقت مجسمه نیز گفت: بعد از تعطیلات نوروز ما دیگر این مجسمه را ندیدیم و همان موقع نامه سرقت را به حراست معاونت دادیم. هر چند به لحاظ ریالی مجسمه قیمت بالایی نداشت اما به خاطر ارزش هنری ما پیگیر سرقت آن بودیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می شود یک مجسمه ۳۵۰ کیلویی را از یک نهاد دولتی به سرقت برد نیز پاسخ آن را به پیگیری نهادهای مسئول موکول کرد.

پرونده این سرقت هم اکنون توسط پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در دست بررسی قرار دارد. گفته می شود به دلیل سنگینی وزن این اثر، مجسمه خرد شده و به صورت تکه تکه از ساختمان معاونت هنری خارج شده است.

بهداد لاهوتی اما در گفتگو با فارس درباره این مجسمه گفته است: سال گذشته شنیدم کار به صورت نامناسبی در زیر پله نگهداری شده و در حال صدمه دیدن است. از گالری هایی که در ارتباط بودم خواستم به طریقی واسطه شوند تا کاررا پس بگیرم اما جوابی نیامد تا در یکی از جلسات هیات مدیره انجمن مجسمه سازان با رییس فعلی موزه ، به ایشان گفتم اگر می شود کار رو به من بفروشند. ایشان با خنده بدون اینکه بفهمند کدام کار یا اصلا بنده ای که با ایشان جلسه داشتم چه کسی هستم و کارهایم چه هستند، گفت بله بیا ببر یا هرکس می خواهد بگو می فروشیم!