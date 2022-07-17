بررسی نقش رسانه ها در تقویت شاخص های ازدواج پایدار در کردستان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: رسانه‌ها در دنیای امروز نقش راهبری فکری جوامع را بر عهده داشته و مؤسسات بزرگ رسانه‌ای در سطح دنیا با برنامه ریزی های منسجم و پیچیده سعی بر القای شاخص‌های فرهنگ غرب بر تمام دنیا هستند.

این رسانه‌های چند ملیتی با بهره مندی از انواع ابزارهای رسانه‌ای در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری به مهندسی افکار عمومی پرداخته و در بسیاری مواقع نیز تأثیرگذار بوده‌اند.

هم اکنون جامعه اسلامی ایران نیز تحت تأثیر این هجمه‌های رسانه‌ای قرار گرفته و دشمنان ما با هدف قراردادن بنیان خانواده‌ها و مبانی ارزشی و هویت بخش به فکر غلبه بر افکار ایرانیان در گام نخست و سپس سیطره بر منابع خدادادی ما در گام‌های بعدی دارند.

هوشیاری و بصیرت روزافزون اقشار مختلف مردم در مقابله با توطئه‌های رسانه‌ای دشمنان و تقویت سواد رسانه‌ای در این عرصه ضرورتی انکارناپذیر است.

نسل جوان جامعه ما به ویژه جوانان در آستانه ازدواج از جمله جامعه هدف توطئه‌های رسانه‌ای و فرهنگی دشمنان بوده و در این راستا به همت مؤسسه مردم نهاد جوانان «ئاواتی ژیانه وه» در سطح شهرستان سنندج و با حضور صاحب نظران عرصه جامعه شناسی، روانشناسی و رسانه میزگردی در خبرگزاری مهر برگزار شد که در ادامه خواهد آمد.

نقش رسانه‌ها در اقناع افراد جامعه برای دریافت خدمات مشاوره‌ای ویژه است

امید بهمنی کارشناس ارشد جامعه شناسی و از فعالان حوزه رسانه کردستان در این میزگرد اظهار کرد: افراد همیشه نمی‌توانند به صورت مستمر با مشاوره در ارتباط باشند بنابراین رسانه و بویژه صدا و سیما با توجه به گرانی مشاوره و تحت پوشش نبودن بیمه تا جایی که می‌توانند با بهره‌گیری از مشاورین به آگاه سازی بپردازند.

وی افزود: رسانه شیوه‌های زندگی را شکل می‌دهد، نه تنها از طریق گفت و گوها بلکه از طریق فیلم و سریال می‌توان آموزش‌های لازم را انتقال داد.

بهمنی خاطرنشان کرد: تلویزیون و دیگر رسانه‌ها می‌توانند مخاطب را از مخاطرات زندگی مجردی و تنهایی آینده آگاه کنند و این آگاهی می‌تواند در قالب گفت وگو با متخصیص امر یا فیلم و سریال باشد.

این فعال رسانه‌ای اظهار داشت: به نظرم رسانه‌ها در این زمینه کم کاری کرده‌اند و رسانه با کمک مشاورین باید خانواده و جوانان را از شیوه‌های درست ازدواج آگاه کنند و همینطور می‌توانند مهارتهای زندگی را هم آموزش دهند.

بهمنی افزود: رسانه همچنین می‌تواند اهمیت مشاوره را تبیین کند، می‌تواند مخاطب را به این اقناع برساند این میزان که هزینه ازدواج و مراسم مختلف می‌شود اگر برای مشاوره هزینه شود یک عمر زندگی را تضمین می‌کند.

وی تصریح کرد: رسانه‌ها باید خانواده‌ها را آموزش دهند تا شیوه درست استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را فرا بگیرند.

بهمنی افزود: مشکل دیگری هم در کشور ما وجود دارد در هیچ کجای دنیا این میزان رسانه خارجی به زبان یک کشور وجود ندارد و این رسانه‌ها با هدف تأثیرگذاری بر جامعه ایرانی راه‌اندازی شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: اثرگذاری این رسانه‌ها دوچندان شده است بنابراین برنامه‌هایی هم اگر در حوزه ازدواج اگر تولید و منتشر شود در این شرایط کمتر به مخاطب می‌رسد و بر او اثر دارد.

این فعال رسانه‌ای افزود: کشورهای دیگر در نبود این هجمه رسانه خارجی اثرگذاری بیشتری بر جامعه دارند.

جوانان باید با نقش خود در جامعه آشنا شوند

کژال طلوعی کارشناس ارشد روانشناسی در این میزگرد اظهار کرد: یکی از دلایل ازدحام مراکز مشاوره در بحث مشکلات خانواده و طلاق، انتخاب اشخاص بدون استفاده از روش‌های علمی در امر ازدواج است. روش علمی و تخصصی ازدواج شامل حداقل ده جلسه مشاوره پیش از ازدواج، آموزش مهارت‌های زندگی، آزمون‌های شخصیت شناسی، بررسی تیپ شخصیتی و آسیب‌های روانی است. در صورتی که مشکلات قابل حل باشد و زوجین تیپ شخصیتی‌های خیلی متفاوت نداشته باشند، مشاور در جهت کسب اطلاعات به منظور همخوانی بیشتر در ازدواج آگاهانه و شناخت همراه با شعور، به زوجین کمک می‌کند.

طلوعی اذعان کرد: از رسوم دست و پاگیر و مشکل‌ساز می‌توان به عجله در پیش بردن مراسم، مهریه‌های سنگین، جهیزیه تکمیل، تاکید بر داشتن منزل مسکونی و ماشین، اجاره سالن برای مراسم و… اشاره کرد که در توان تمام خانواده‌ها نیست.

برای ازدواج موفق چه مواردی را می‌توان جایگزین کرد؟

وی اظهار داشت: در زمان کنونی پسری کە تحصیلات داشته باشد، سربازی کرده باشد و شغل معمولی را پیدا کرده باشد حداقل سی ساله است. این پسر زمانی که درخواست ازدواج کند، با درخواست منزل و ماشین روبرو می‌شود. برای دختران هم همینطور، سن ازدواج به شدت بالا رفته است.

این صاحب نظر اجتماعی اظهار کرد: متأسفانه می‌بینیم جوانانی که برای مشاوره قبل از ازدواج مراجعه می‌کنند، سن عقلی و سن تقویمی هم خوانی ندارند و مهارت‌هایی که برای یک بزرگسال نیاز است تا زندگی مشترک را اداره کند را بلد نیستند.

طلوعی افزود: بهترین کار این است که سعی کنیم با روش‌های علمی و با مشاوره قبل از ازدواج سعی کنیم این دو نفر را برای ازدواج سالم آماده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اصلی‌ترین دلیل بالا رفتن سن ازدواج، مسئله اقتصادی، سنگ اندازی و انتظارات بالای خانواده‌ها، تنوع طلبی جوانان، مشکلات شخصیتی، در دسترس بودن افراد است.

طلوعی تصریح کرد: تک فرزند بودن در کنار شیوه تربیت نادرست خانواده، گاهی از دیگر دلایل عدم تمایل به ازدواج یا حتی ازدواج‌های منجر به شکست است. توجه بیش از اندازه و خارج از چهارچوب والدین به تنها فرزند خود، انسان‌های خودشیفته‌ای را می‌سازد. فرد همیشه تمام توجه والدین را داشته است، هیچگاه مجبور به درک و تحمل شخص دیگری نبوده است، در تمام طول دوره کودکی و نوجوانی و جوانی حس مشارکت و تقسیم موقعیت‌ها را نداشته است. همیشه نفر اول بوده است. در زمانه معاصر که جایگاه افراد تغییر کرد و خانواده‌ها فرزندسالار بوده‌اند، والدین همیشه حق را به فرزند داده‌اند. زمانی که مورد آزمون‌های روانشناختی قرار می‌گیرند، می‌بینیم فاکتورهای خودشیفتگی و وسواس در این افراد مشترک است.

وی افزود: کرونا را نیز می‌توانیم به عنوان دلیل افزایش دهنده این شرایط محسوب کرد. در شرایط کرونا اختلالات شخصیتی و بیماری‌های روانی افراد افزایش و از طرف دیگر همدلی به شدت کاهش یافت.

این صاحب نظر حوزه روانشناسی اذعان کرد: تحقیقات نشان داده که تمامی افراد اعم از مردان و زنان مجرد و متأهل با ورود به دوران میانسالی با حجمی از بحران‌های روحی و احساسی مواجه می‌شوند که می‌تواند ادامه زندگی را برای آنها دشوارتر سازد. این بحران‌های روحی با تنهایی دوچندان می‌شود و احتمال بروز افسردگی را نیز با خود به همراه دارد. احتمال بروز این حالت در زنان دوبرابر مردان است.

با توجه به کمرنگ شدن نقش خانواده‌ها راهکار این مشکلات چیست؟

وی افزود: برای تسهیل ازدواج جوانان، دولت‌ها باید به حمایت جوانان در قالب وام‌های کم بهره و با بازپرداخت طولانی‌تر بپردازند. لازم است خانواده‌ها در زمینه اقتصادی سختگیری کمتری به خرج دهند و با راهنمایی و هدایت جوانان به مراکز مشاوره، آنها را با ازدواج آگاهانه آشنا کنند. رسانه‌ها مکلف به تبلیغ و ترویج ازدواج آسان شوند، رسانه باید به کمک افراد متخصص، آموزش‌های درست و علمی را ارائه و بررسی کند.

طلوعی خاطرنشان کرد: همچنین لازم است این سوال را از خود بپرسیم که آیا همان قدر که رسانه‌ها علیه طلاق برنامه ساخته‌اند و طلاق را بسیار منفی جلوه داده‌اند، آیا در زمینه مثبت و زیبایی‌های ازدواج نیز برنامه ساخته‌اند؟

پیشگیری از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی با ارتقای سواد رسانه‌ای میسر است

خبات ساعدی کارشناس حوزه رسانه و مدرس سواد رسانه‌ای در استان کردستان نیز در این میزگرد اظهار کرد: در این برهه زمانی زندگی همه انسان‌ها با رسانه عجین شده است و بر اساس یافته‌های علمی در هر شبانه روز به صورت میانگین هر فرد ایرانی با بیش از ۴۰۰ پیام رسانه‌ای و تبلیغاتی مواجه می‌شود، بدون اینکه حتی متوجه شده باشد.

وی افزود: هم اکنون در وقوع بسیاری از آسیب‌های اجتماعی می‌توان ردپای رسانه‌ها را مشاهد کرد البته این به آن معنا نیست که رسانه‌ها نقشی مخرب در جامعه دارند بلکه از بستر رسانه‌ها برای انجام امور غیرقانونی و آسیب زا استفاده می‌شود و افرادی که سواد رسانه‌ای ندارند به آسانی تحت تأثیر این هجمه‌ها قرار می‌گیرند.

این پژوهشگر عرصه رسانه تصریح کرد: بدون شک در حوزه ازدواج جوانان نیز می‌توان از ظرفیت رسانه‌ها به بهترین نحو استفاده کرد و در آموزش‌های پیش، حین و پس از ازدواج از این بستر تأثیرگذار فرهنگی و اجتماعی بهره گرفت.

ساعدی افزود: پیشگیری از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی با ارتقای سواد رسانه‌ای میسر است و انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی با مشورت با صاحب نظران عرصه رسانه و با برنامه ریزی منسجم از این ظرفیت بزرگ در راستای فرهنگ سازی و پیشبرد اهداف اجتماعی بهره گیرند.