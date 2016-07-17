جنجال بر سر واگذاری تلفن ثابت/ مخابرات و شرکتها به توافق نرسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن مهلت پروانه شرکتهای PAP (سرویس دهندگان ADSL ) پس از ۱۰ سال، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مجوز فعالیت به ۱۳ شرکت اینترنتی را در قالب پروانه‌های جدید خدمات ارتباطات ثابت (FCP ) اعطا کرد. این شرکتها از این پس بدون محدودیت تکنولوژی می توانند تمامی سرویس های ارتباطی بر بستر شبکه دسترسی ثابت را ارائه کنند.

در پروانه این شرکتها، علاوه بر ارائه خدمات اینترنت، تلفن ثابت و فیبرنوری منازل نیز دیده می شود. با این حال اگرچه این شرکتها می توانند با ایجاد شبکه نسبت به ارائه این سرویس ها اقدام کنند اما همچنان مانند گذشته ناچار به دریافت امکانات از شرکت مخابرات ایران هستند.

نحوه تعامل شرکتهای اینترنتی با شرکت مخابرات ایران طی ۱۰ سال گذشته برای دریافت امکانات مخابراتی، با اختلافات بسیار همراه بود و حتی مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز نتوانست راه گشای حل این مشکلات باشد. هم اکنون نیز رگولاتوری باردیگر در راستای رفع انحصار مخابرات در واگذاری امکانات شبکه مخابراتی کشور، مصوبه شماره ۲۳۰ را ابلاغ کرد تا امکان دسترسی به امکانات پایه مخابراتی در شبکه ارتباطی کشور ، به تمامی شرکتها و اپراتورهای ارتباطی داده شود.

اما با این حال شرکتهای جدید ارتباطی، همچنان در تعامل با مخابرات با مشکل مواجه هستند و معتقدند که با گذشت نزدیک به ۸ ماه از ارائه پروانه‌های جدید ارتباطات ثابت (FCP)، نتوانستند از امکانات مخابرات برای واگذاری خدمات خود استفاده کنند.

اپراتورهای FCP با وجودی که می توانند بدون محدودیت تکنولوژی و با رعایت انحصار شبکه زیرساخت و شبکه های ماهواره‌ای هرگونه سرویس مرتبط با اینترنت را در کشور ارائه کنند اما به دلیل آنچه که عدم تمایل مخابرات می خوانند، تاکنون موفق به ارائه این سرویس نشده اند.

واگذاری تلفن ثابت ممکن نیست

محمدحسن شانه ساز زاده عضو دبیرخانه اپراتورهای FCP در این باره گفته است: ارائه سرویس تلفن ثابت به کاربران در حال حاضر به دلیل عدم همکاری شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای تلفن همراه، متوقف باقی مانده است.

وی افزود: از زمان دریافت پروانه FCP از سال گذشته تمام زیرساخت‌های لازم و کارهای فنی برای ارائه سرویس‌های جدید از جمله تلفن‌ ثابت به کاربران را فراهم کردیم اما متاسفانه شرکت مخابرات برخلاف بندهای اشاره شده در پروانه FCP ، حاضر به امضای قرار داد اینترکانکشن (اتصال متقابل) و قبول تعرفه برقراری ارتباط با شبکه خود (سهم ۸۰ به ۲۰ در صورت برقراری ارتباط از FCP به شبکه مخابرات و برعکس) نیست.

شانه ساز زاده با بیان اینکه برخورد مخابرات در این خصوص از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال پیگیری است، دلیل عدم رغبت شرکت مخابرات برای همکاری با دارندگان پروانه FCP در بازار تلفن ثابت را رقابتی شدن بازار عنوان کرد.

وی گفت: به خاطر سیاست‌های دولت و همچنین وزارت ارتباطات در تغییر پروانه های اینترنتی، فضا برای فعالیت شرکت‌های بخش‌خصوصی باز است و به همین دلیل بازار اینترنت به شدت رقابتی شده است. یکی دیگر از تاثیرات پروانه FCP روی بازار تلفن‌ثابت و رقابتی شدن آن است.

این فعال اینترنتی بر این باور است که ساختار کاری شرکت مخابرات به شکلی است که قیمت تمام شده هر سرویسی برای آن بسیار بالا تمام می‌شود و بنابراین کاملا طبیعی است که از حضور رقیبان جدید که به دنبال نوآوری و خلاقیت در این بازار هستند چندان خشنود نباشد.

مخابرات محدودیتی برای FCP ها ایجاد نکرده است

داوود زارعیان معاون شرکت مخابرات ایران در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: مصوبه اینترکانکشن با شرکتهای FCP ، از سوی شرکت مخابرات ایران از زمان اعلام، به شرکتهای مخابراتی استانی ابلاغ شده است و تمامی شرکتهای مخابراتی آماده ارائه امکانات به شرکتهای FCP هستند.

وی با تاکید براینکه مخابرات از رقابت منصفانه استقبال می‌کند، ادامه داد: شرکتهای دارای مجوز فعالیت FCP، می توانند در سراسر کشور فعالیت کنند اما شاهد آن هستیم که برخی شرکتها برای ارائه سرویس تلفن ثابت، فقط مراکز مخابراتی پردرآمد و سودآور را مدنظر قرار داده اند.

معاون شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه در هرصورت مخابرات در هیچ مرکز مخابراتی برای ارائه امکانات به شرکتهای FCP محدودیت ایجاد نکرده است، گفت: شرکتهای FCP تنها علاقه مند به ارائه سرویس در جایی هستند که هزینه سرمایه گذاری زیادی نخواهد و سودآوری داشته باشد. در این راستا ممکن است ظرفیت مراکز ما در این مناطق پر باشد.

زارعیان گفت: انتظار می رود سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه نظارت داشته باشد تا رقابت منصفانه در حوزه تلفن ثابت اتفاق بیافتد و اینطور نباشد که FCP ها فقط بخواهند در مراکز پردرآمد مخابراتی و شهرهای پرجمعیت سرمایه گذاری کنند و مناطق محروم و دورافتاده را مورد توجه قرار ندهند.

وی ادامه داد: در هر صورت مخابرات به هرگونه مراجعه برای دریافت امکانات در چارچوب پروانه همکاری با FCP ها پاسخ داده است و تلفن ثابت با توجه به تعرفه پایین خود، درآمدی ندارد که مخابرات بخواهد نگران بازار آن باشد.

به گزارش مهر، دارندگان پروانه FCP علاوه بر مخابرات، اپراتور فیبرنوری(اپراتور چهارم) را نیز در مقابل خود می‌بینند. چرا که پروانه FCP به شرکت‌های دارنده این پروانه اجازه می‏‌دهد تا برای مقابله با انحصار شرکت مخابرات، در زمینه زیرساخت‏های شبکه، خودشان اقدام به ایجاد شبکه براساس تکنولوژی فیبرنوری کنند اما در صورتی که دوران حفاظت پروانه اپراتور فیبرنوری تمئید شود، این امکان برای FCP ها وجود نخواهد داشت.

هم اکنون نیز با دولت با تمدید دوران انحصار پروانه اپراتور فیبرنوری نزدیک به چهار سال کشور را از گسترش تکنولوژی فیبرنوری عقب انداخته است و در صورتی که این دوران حفاظت مجددا تمدید شود، توسعه بازار ارتباطی کشور با تکنولوژی فیبرنوری ممکن نخواهد بود.