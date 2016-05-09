آیین نامه تعاملی مخابرات با شرکتهای اینترنتی/ جزئیات رفع انحصار

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جلسه شماره ۲۳۰ خود، شرایط جدیدی را برای استفاده تمامی سرویس دهندگان ارتباطی از امکانات پایه ای شبکه دسترسی مخابرات، تصویب کرده است.

این مصوبه در حالی به تازگی به مخابرات و شرکتهای ارتباطی و اینترنت ابلاغ شده است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش از این نیز در سال ۸۹ در جلسه شماره ۹۷ خود، آیین نامه تعاملی واگذاری خدمات مخابراتی را به تصویب رساند تا برای استفاده از امکانات مخابراتی، میان شرکت مخابرات ایران و شرکتهای اینترنتی PAP ، تعامل صورت گیرد.

اما این مصوبه هیچ گاه به معنای واقعی اجرا نشد و شرکتهای PAP و مخابرات نتوانستند بر سر استفاده از تجهیزات و امکانات شبکه مخابراتی کشور، به توافق برسند.

حال با پایان یافتن پروانه فعالیت شرکتهای PAP و ورود بازیگران جدید به عرصه ارتباطات کشور (از جمله دارندگان پروانه خدمات ارتباطات ثابت FCP )، کمیسیون تنظیم مقررات، شرایط جدیدی را برای استفاده از امکانات شبکه مخابراتی کشور، وضع کرده و این مصوبه را جایگزین مصوبه ۹۷ اعلام کرده است.

وظایف مخابرات برای تعامل با شرکتهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی

براساس این مصوبه شرکت مخابرات ایران، موظف شده است که امکانات پایه‌ای خود را براساس قرارداد عمده فروشی با موافقت رگولاتوری، به متقاضیان ارائه کند. در همین حال شرکت مخابرات موظف شده حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این مصوبه، سامانه ثبت اطلاعات مورد نیاز را با رعایت مسائل امنیتی و دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده، تهیه و دسترسی آنلاین به آن را برای رگولاتوری و ثبت درخواست برای کلیه ارائه کنندگان خدمات، آماده کند.

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت مخابرات ایران را موظف کرده که فهرست کامل امکانات پایه‌ای در اختیار خود را در شهرهای بزرگ مورد نظر رگولاتوری، حداکثر ظرف مدت سه ماه و برای سایر شهرها حداکثر ظرف ۶ ماه پس از ایجاد و راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات، به ثبت برساند. شهرهای بزرگ شامل تهران، قم، مشهد، اصفهان، کرج، تبریز، شیراز، اهواز، اراک، بندرعباس، بوشهر، کرمانشاه، همدان، ارومیه، قزوین، کرمان، رشت، ساری، کیش و قشم خواهد بود.

امکانات مدنظر شامل تجهیزات سیم مسی، میکروداکت، سابداکت و داکت خواهد بود و متقاضیان استفاده از این امکانات هم باید فهرست امکانات پایه‌ای مورد نیاز خود را از طریق سامانه ثبت اطلاعات، به شرکت مخابرات ایران اعلام کنند. مخابرات نیز باید بلافاصله به درخواست‌های ثبت شده توسط متقاضیان پاسخ لازم را اعلام کند.

شکایت از مخابرات بررسی می شود

طبق این مصوبه در صورت امتناع شرکت مخابرات ایران از واگذاری امکانات پایه‌ای، متقاضیان می‌توانند شکایت خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کنند تا موضوع بررسی شود.

براساس بند ۲.۴ ماده ۲ الحاقیه پروانه شرکت مخابرات ایران، در صورت تصمیم مخابرات برای ارتقاء یا تغییر فناوری در شبکه دسترسی سیم مسی، این شرکت موظف است حداقل ۶ ماه قبل از اعمال تغییرات مورد نظر در شبکه، موارد را به اطلاع رگولاتوری و سایر ارائه‌کنندگان خدمات برساند و حداقل دو هفته قبل از شروع عملیات اجرایی نسبت به اطلاع رسانی درخصوص زمانبندی دقیق، نقاط برگردان و جزئیات اختلال در خدمات به عموم مردم و ارائه کنندگان خدمات، اقدام کند.

در همین حال برای استفاده ارائه کنندگان خدمات ارتباطی از سیم مسی در زمان نصب کافو، شرکت مخابرات ایران موظف است حداقل ۱۵ روز کاری قبل از شروع عملیات برگردان کافوی نوری خود، امکان و اجازه اتصال کافوی ارائه‌کننده خدمت به کافوی نوری خود را به نحوی فراهم کند که دسترسی به سیم مسی را برای وی امکانپذیر سازد.

در این مصوبه مخابرات موظف شده که در صورت تقاضای ارائه کنندگان خدمات، امکان اتصال تجهیزات منصوبه در داخل مرکز آنها را از طریق کابلهای رابط، حداکثر طرف مدت یک ماه فراهم کند. در صورت عدم تامین اتصال مورد نیاز، موضوع به رگولاتوری ارجاع خواهد شد.

دسترسی به حوضچه‌های شرکت مخابرات ایران برای انجام عملیات اجرایی، نگهداری و پشتیبانی با هماهنگی شرکت مخابرات ایران بر اساس دستورالعملی که توسط شرکت مخابرات ایران تهیه و به کلیه ارایه کنندگان خدمات ابلاغ خواهد شد، ممکن خواهد بود.

نصب تجهیزات رادیویی روی دکلهای مخابراتی ممکن شد

طبق این مصوبه جدید، در صورت نیاز شرکتهای اینترنتی برای نصب تجهیزات رادیویی روی دکل‌های شرکت مخابرات ایران، مخابرات باید همکاری لازم را با متقاضیان به عمل آورد. در صورت عدم امکان نصب تجهیزات رادیویی متقاضی روی دکل‌های شرکت مخابرات ایران، متقاضیان مجاز به نصب تجهیزات رادیویی بر روی کانکس‌های خود یا در محل مورد توافق با شرکت مخابرات ایران، مطابق استانداردهای مخابراتی خواهند بود.

همچنین مخابرات موظف شده که در واگذاری فضای اکتیو به شرکتهای اینترنتی، همکاری لازم را به عمل آورد. در همین حال عملیات مربوط به نصب، نگهداری و تخلیه و جمع‌آوری تجهیزات در کانال‌ها، میکروداکت، سابداکت و داکت ارائه شده به ارائه‌کنندگان خدمات، باید تحت نظارت نمایندگان شرکت مخابرات ایران انجام گیرد.

انحصار شبکه فیبرنوری زیرساخت رفع نشد

به گزارش مهر، در این مصوبه، رگولاتوری تاکید کرده است که این مصوبه، شامل امکانات سابداکت یا داکت مورد استفاده در مسیرهای فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی در سراسر کشور (شبکه فیبر نوری شرکت ارتباطات زیرساخت) نیست.

شرکت مخابرات ایران باید امکان استفاده از نزدیکترین حوضچه را برای شرکت های استفاده کننده، فراهم سازد و در صورت ورود کابل شرکت استفاده کننده به مراکز مخابراتی، آن را از طریق کابل های اختصاصی به تجهیزات متقاضی متصل کند. همچنین درصورت پر بودن نزدیکترین حوضچه مورد نیاز، شرکت مخابرات باید برنامه خود را در خصوص توسعه و امکان استفاده از حوضچه به شرکتهای اینترنتی اعلام کند و تا زمان آماده شدن امکانات، امکان استفاده وی را از طریق نزدیکترین حوضچه در دسترس فراهم سازد.

حل مشکلات رانژه خطوط اینترنت در مصوبه جدید

در این مصوبه سقف تعرفه استفاده از فضای پسیو و خدمات اشتراک خط (LSS) به ازای هر پورت ۳۵ هزار ریال در ماه تعیین شده است. در جهت حل مشکل رانژه کردن خطوط اینترنتی که تا پیش از این نیز محل اختلاف میان مخابرات و شرکتهای اینترنتی بود، طبق این مصوبه، شرکت مخابرات نیز موظف شده حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری این امکانات را در اختیار شرکت متقاضی، قرار دهد، در غیر این صورت باید بابت تاخیر به ازای هر ماه به میزان ۳ برابر تعرفه هر پورت به متقاضی خسارت پرداخت کند.

از سوی دیگر شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی نیز باید تا ۴ ماه حداقل ۲۵ درصد و تا ۶ ماه حداقل ۵۰ درصد کل پورت دریافتی در مرکزی که امکانات دریافت کرده اند را دایر کنند. در غیر این صورت با لحاظ درصدهای مذکور، باید به ازای هر پورت دایر نشده به میزان ۳ برابر تعرفه هر پورت به شرکت مخابرات ایران خسارت بپردازند. در صورتی که پس از یکسال، دایری پورت در مرکزی که امکانات را دریافت کرده اند، به ۶۰ درصد نرسد، علاوه بر خسارت، مخابرات ایران می تواند امکانات اضافی در آن مرکز را پس بگیرد.

سقف تعرفه دایری (رانژه) هر پورت سیم مسی در مراکز مخابراتی نیز ۷۰ هزار ریال و تعرفه تخلیه ۵۰ هزار ریال تعیین شده است که این تعرفه ها فقط یکبار در هنگام دایری و یا تخلیه، توسط شرکت اینترنتی متقاضی به مخابرات پرداخت می شود و شرکت های ارائه کننده خدمات می توانند این مبالغ را از مشترکان خود دریافت کنند.