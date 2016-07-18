فیلم مستند «درخت زیتون سعد» به مرحله تدوین رسید

احمد زایری نویسنده و کارگردان این فیلم مستند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نام فیلم، زیتونة سعد (درخت زیتون سعد) است. این فیلم داستان پسر بچه ای را روایت می کند که با دوستانش مشغول فوتبال بازی کردن بوده که یک مرتبه یک خمپاره وسط آنها فرود می آید و سعد چشمانش را از دست می دهد. پس از آن، سعد خودش را در خانه زندانی می کند.

وی افزود: قصه از زمانی شروع می شود که سعد خودش را زندانی کرده و مادرش سعی می کند او را از زندان خارج کند.

کارگردان این فیلم مستند توضیح داد: آمار نشان داده است نزدیک به دو میلیون کودک در جنگ به این وضع مبتلا می شوند که نیاز به فرهنگ سازی دارد تا خانواده های آنها بدانند چگونه با این کودکان رفتار کنند.

به گزارش مهر، نویسنده و کارکردان این فیلم مستند «احمد زایری» کارگردان اهوازی است. مدیر فیلمبرداری و نور محمد رحیمی، دستیاران علی رحمانیان و محمد فکور، صدا برداری نادر حوا و مدیر تولید را سعید شامو انجام می دهند.

رنا شمیس و عبدالرحیم الحلبی نیز از بازیگران این فیلم هستند. دکوراتوی فیلم را نیز کیفورک مگاریان انجام داده است.

این فیلم به مدت ١٥ روز در دمشق و اطراف آن فیلمبرداری شد و هم اکنون در مرحله تدوین و صداگذاری است.