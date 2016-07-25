ارد زند رییس انجمن مستندسازان سینمای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین اخبار از جشن انجمن مستندسازان گفت: انجمن مستندسازان سینمای ایران محبوبه هنریان را به عنوان مدیر هماهنگی این دوره از جشن مستقل مستندسازان سینمای ایران انتخاب کرد.

وی ادامه داد: امیدوارم بتوانیم با حضور این هنرمند مستندساز جشن مناسبی در خور مستندسازان کشور برگزار کنیم.

رییس انجمن مستندسازان ایران در پایان تاکید کرد: هنوز زمان دقیق برای برگزاری این جشن در نظر گرفته نشده است.

محبوبه هنریان مستندساز، تهیه‌کننده و کارگردان ایرانی تحصیلات سینمایی خود را در کشور انگلستان گذراند. او بیشتر فعالیت خود را در زمینه مستندهای اجتماعی دنبال کرده و سابقه ریاست هیات مدیره انجمن مستندسازان سینمای ایران را در کارنامه دارد.