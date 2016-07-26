اعلام فراخوان شرکت آثار بلند سینمایی در هجدهمین جشن سینما

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هجدهمین جشن خانه سینما اعلام کرد تمامی آثار سینمایی که از ابتدای تیرماه ۱۳۹۴ تا پایان خرداد ۱۳۹۵ در سالن های سینماهای کشور به نمایش درآمده و پروانه نمایش سینمایی دارند می توانند تا ۱۵ مرداد با مراجعه به این دبیرخانه آثار خود را برای انتخاب و داوری هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران به ثبت برسانند.

خانه سینمای ایران در هجدهمین جشن خود که ۲۱ شهریور مصادف با روز ملی سینما برگزار می شود به شیوه ای نوین روی آورده است؛ شیوه ای که سعی در ساختار شکنی و تحولی بنیادین در نوع داوری تولیدات اصناف مختلف خانه سینما دارد.

دبیرخانه جشن خانه سینما از تمامی صاحبان آثار سینمایی واجد شرایط شرکت در هجدهمین جشن سینمای ایران دعوت می کند برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از چگونگی حضور فیلم های خود در این دوره از جشن به سایت خانه سینما به نشانی www.khanehcinema.ir مراجعه و آثار خود به همراه مدارک لازم تا پایان وقت اداری پنجشنبه ۱۵ مرداد ماه به دبیرخانه جشن خانه سینما واقع در خیابان بهار جنوبی، کوچه سمنان، شماره ۲۹ ارسال کنند.