ابراهیم رها باردیگر «دری وری» را به بازار نشر فرستاد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب داستان طنز «دری وری» نوشته ابراهیم رها به تازگی توسط نشر چشمه به چاپ دوم رسیده است. این کتاب، هفتمین عنوان از مجموعه جهان تازه دم است که این ناشر چاپ می‌کند.

علی میرمیرانی، نویسنده طنز در روزنامه‌ها و مطبوعات کشور است که متولد سال ۱۳۵۰ بوده و با اسم مستعار ابراهیم رها به نوشتن آثار طنز می پردازد.

رها داستان طنز «دری وری» را در سال ۹۴ و در قالب ۱۰ فصل نوشت، ابتدای سال ۹۵ آنرا زیر چاپ فرستاد و حالا چاپ دوم آن راهی بازار نشر شده است.

در قسمتی از این داستان می‌خوانیم:

این جملات مانند یک زلزله هشت ریشتری تمام ساختمان ذهنی و افکار صفدر را فرو ریخت. اصلا فکر این جایش را نمی‌کرد. اگر و تنها اگر یک جا برای استفاده از ضرب المثل «دمش را گذاشت روی کولش و رفت» مناسب باشد، قطعا همین زمان و احوال صفدر بود. این فقره نوه مرحوم معیری ترجیح داد فرمایشات گهربارش را برای جای دیگری حفظ کند و در اولین اقدام صحنه را به همراه پاکت A۳ زردرنگی که زیر بغل داشت و خیلی هم محکم آن را در آغوش می فشرد، ترک کند. صفدر حتا بین راه هم در آن بعد از ظهر پاییزی که اثر چندانی از سرما در هوا نبود برای هیچ تاکسی یا حتا سواریِ عبوری ای دست بلند نکرد و صلاح دانست پای پیاده طی طریق کند.

نیم ساعت بعد صفدر در کانون خانواده ای بود که به مدد لعبتِ مرگ حالا هم گسترده تر می نمود هم واجد یک تکاپوی محسوس و ملموس بود.

رستم گوشه ای از مجلس تقریبا در مبلی نیمه درازکش افتاده بود و در حالتی نامشخص به کسی نامعلوم چیزی می گفت که اگر دقت می کردند شبیه «اُرنج جویس» بود...

چاپ دوم این کتاب با ۹۱ صفحه، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۷۵ هزار ریال منتشر شده است.