دین اسلام ارزش و جایگاه دختران را ارتقا داد

به گارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی جمعه‌شب در نخستین جشنواره بزرگ دختران آب و آفتاب در گناوه با تبریک فرا رسیدن دهه کرامت اظهار داشت: از همه دست اندرکاران این جشنواره با عظمت تقدیر و قدردانی می کنم.

وی گفت: دین مبین اسلام با آمدنش به دختران بها داد؛ دخترانی که در عصر جاهلیت در سرزمین حجاز برای آنها جامعه آن روز ارزشی قائل نبود.

رکنی حسینی بیان داشت: آن جهالت و نادانی در آن جامعه باعث شده بود که مردم دختران خود را زنده به گور کنند و دختر داشتن را برای خود ننگ می دانستند و قرآن هم نیز به این جاهلیت اولا اشاره دارد.

وی در ادامه متذکر شد: دین مبین اسلام و همچنین پیامبر (ص) برای دختران ارزش قائل شد و پیامبر برای دختر خودش ارزش قائل شد و بر دست دختر خودش بوسه زد تا به جامعه جاهلیت بفهماند که دختر داشتن ننگ نیست و دختر داشتن مایه فخر و مباهات است.

رکنی حسینی تصریح کرد: در پرتو تعالیم عالیه اسلام امروز تنها جایی که برای دختران و زنان احترام، فضیلت و جایگاه قائل هستند در میان مسلمانان است؛ اما در جامعه غربی هنوز آن جاهلیت اولا تحت عنوان جاهلیت مدرن وجود دارد و جز بهره کشی از دختران و زنان کاری را از پیش نمی برند.

امام جمعه گناوه گفت: در تقویم نظام اسلامی برای اینکه به دختران بها بدهیم و برای تکریم و احترام دخترانی که آینده سازان مملکت هستند و در آینده به عنوان مادران فرزندان ما و به عنوان تربیت دادگان نسل آینده ما هستند روزی به نام دختر و همزمان با ولادت کریمه اهل بیت (ع) ثبت شده است.