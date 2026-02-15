۲۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۴۷

پایان پنجمین جلسه بررسی بودجه؛ جلسه بعدی فردا برگزار می‌شود

دقایقی پیش، جلسه علنی مجلس به پایان رسید و جلسه بعدی مجلس برای ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده فردا خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی به پایان رسید.

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که جلسه بعدی مجلس رأس ساعت ۷:۴۵ صبح فردا (دوشنبه ۲۷ بهمن ماه) برگزار خواهد شد.

قالیباف با اشاره به جلسه امشب کمیسیون تلفیق، تأکید کرد: کمیسیون تلفیق بودجه امشب جلسه خود را تشکیل داده و جداول مصارف را با توجه به پیشنهادات مصوب در حوزه منابع در صحن مجلس جمع‌بندی خواهد کرد. نمایندگان ۲۴ ساعت فرصت دارند تا پیشنهادات خود را روی جداول مصارف ثبت کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد که از فردا صبح، مجلس وارد بررسی الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور خواهد شد.

زهرا علیدادی

