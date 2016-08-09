به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجله اشپیگل، پلیس آلمان اعلام کرد در اثر حادثه آتش سوزی محل اقامت پناهندگان در برلین حدود شش نفر از پناهندگان به شدت مجروح شدند.



براساس اعلام پلیس، این آتش سوزی شب گذشته حدود ساعت سه و ۱۰ دقیقه به وقت محلی رخ داده است که در اثر آن شش نفر از پناهجویان بر اثر دود حاصل از آتش سوزی مسموم شده و تحت درمان قرار گرفتند.



پلیس هنوز دلیل اصلی این حمله را اعلام نکرده ، اما بر اساس اطلاعات پلیس این یک اقدام عمدی بوده است.