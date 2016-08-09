آمریکا کاردار فیلیپین را به وزارت خارجه احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاما نیوز، وزارت خارجه آمریکا امروز کاردار فیلیپین را برای توضیح درباره اظهارات توهین‌آمیز رئیس‌جمهور فیلیپین علیه سفیر واشنگتن در «مانیل» احضار کرد.

بر اساس اعلام گاما نیوز، «الیزابت ترودو» مدیر اداره مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا خبر احضار «پاتریک چواسوتو» کاردار سفارت فیلیپین در واشنگتن را رسانه ای کرد.

ترودو در یک کنفرانس مطبوعاتی در این باره اعلام کرد: «فیلیپ گلدبرگ» سفیر واشنگتن در «مانیل» از دیپلماتهای برجسته ما محسوب می شود. ما از «پاتریک چواسوتو» کاردار سفارت فیلیپین در واشنگتن خواسته ایم تا برای توضیح پیرامون اظهارات نامناسب رئیس‌جمهور فیلیپین درباره سفیر واشنگتن توضیحات لازم را ارائه کند.

مدیر اداره مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا به جزئیات مذاکرات به انجام رسیده در این احضار اشاره نکرد.

گفتنی است، هفته گذشته رئیس‌جمهور فیلیپین حین سخنرانی در جمع نظامیان در شهر «سبو»، سفیر آمریکا در فیلیپین را با الفاظ نامناسبی خطاب کرده بود.