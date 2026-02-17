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۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۰:۱۵

دولت نجات ملی یمن: ایران نوک پیکان محور جهاد و مقاومت در منطقه است

دولت نجات ملی یمن: ایران نوک پیکان محور جهاد و مقاومت در منطقه است

دولت نجات ملی یمن ضمن اعلام همبستگی کامل خود با جمهوری اسلامی ایران، این کشور را نوک پیکان محور جهاد و مقاومت در منطقه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دولت نجات ملی یمن، در بیانیه‌ای رسمی پس از نشست روز سه شنبه خود ضمن اعلام «همبستگی کامل و پشتیبانی قاطع» از جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با استکبار آمریکا و رژیم صهیونیستی، تاکید کرد که ایران نوک پیکان محور جهاد و مقاومت در منطقه است.

دولت یمن در این بیانیه، ادامه‌ تجاوزات دشمن اسرائیلی در نوار غزه و لبنان و کرانه‌ باختری را محکوم کرد.

دولت نجات ملی یمن همچنین بر ضرورت حفظ حرمت اماکن مقدس تاکید کرد و از امت اسلامی خواست که به مسئولیت‌های دینی خود از جمله جهاد در راه خدا علیه مستکبران عمل کند.

محمد مفتاح سرپرست دولت در صنعاء نیز در سخنانی در نشست دولت گفت: اعزام نیرو و تجهیزات نظامی آمریکا به منطقه ما، به نفع امت اسلامی یا هیچ طرفی در منطقه نیست.

وی افزود: هرگونه طرف داخلی یا خارجی را از ورود به هرگونه ماجراجویی علیه کشورمان برحذر می‌داریم.

مفتاح اظهار داشت: بهتر است مسئولان عربستان در مسیر کاهش تنش حرکت کنند تا در نهایت به توقف حملات، برداشتن محاصره، اجرای نقشه راه و پرداخت حقوق مردم و استیفای حقوق قانونی آن‌ها دست یابیم.

کد مطلب 6752295

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