با موبایل ارزان ترین غذا را بخرید!

مجله مهر: ​شاید برای شما هم سوال شده باشد که رستوران‌ها با غذاهای آماده‌ای که هر روز در آشپزخانه‌شان تهیه می‌شود، چه می‌کنند. به هر حال آشپزها هر روز باید برخی مواد غذایی را از صبح حاضر کنند و ممکن است آن غذای مخصوص تا شب سفارش داده نشود و به این شکل در انتهای روز آشپز می‌ماند و قابلمه‌ای پر از غذای دست نخورده و سالم که دیگر نمی‌توان آن را برای فردا نگه داشت. حتی سبزیجات داخل یخچال هم برای فردا کهنه می‌شوند و معمولا دور ریخته می شوند.

این اتفاق تقریبا برای همه رستوران‌هایی که در دنیا وجود دارند، می‌افتد و دست کم همه آن‌ها یک بار با این موضوع روبرو شده‌اند. اما یک زوج انگلیسی برای حل این موضوع دست به کار شده‌اند.

«خوب برای بُردن» نام برنامه‌ موبایلی است که شرایطی را برای کاربرانش به وجود آورده است که این غذاهای باقی مانده که دور ریخته می‌شوند را سفارش دهند.

این طرح در ابتدا در کشور دانمارک مورد استفاده قرار گرفته بود، اما به تازگی در انگلستان و توسط یک زن و شوهر کارآفرین برنامه موبایلی آن آماده شده و مشتری‌های خاص خودش را هم دارد.

هدف اصلی این برنامه به حداقل رساندن دور ریزی‌ رستوران‌هاست، چون بر اساس تحقیقات تنها در انگلستان سالیانه میلیون‌ها تن مواد غذایی دور ریخته می‌شود و اگر دور ریزی رستوران‌ها و مواد غذایی که استفاده نمی‌کنند را هم در نظر بگیریم، این مقدار بیشتر و بیشتر می‌شود.

از همین رو کریس ویلسون و جیمی کرامی این ایده را در ذهن پروراندند. آن‌ها با یک حساب سرانگشتی مبالغ خرج شده و پس انداز شده را این طور حساب کردند؛ یک بشقاب غذا با دور ریزی‌هایش در رستوران حدودا ۹۷ دلار هزینه برمی‌دارد.

با این برنامه می‌توانند بعد از ساعت ناهار و شام باقی مانده غذاها را در بسته‌بندی‌های زیبا و قیمتی کمتر به مشتری‌ها برسانند. به گفته این زوج، برنامه آن‌ها این امکان را برای همه افراد به وجود می‌آورد که با هزینه‌ای تقریبا ۳ یا ۴ دلار بشقاب غذای کاملی داشته باشند.

استفاده از برنامه هم بسیار ساده است، منوی برنامه هر روز در وعده‌های غذایی تغییر می‌کند و مشتری‌ها می‌توانند از بشقاب‌هایی که وجود دارد، انتخاب کنند. رساندن مواد غذایی به محل هم حداکثر یک ساعت طول می‌کشد، البته ویلسون می‌گوید که آن‌ها به دنبال بزرگتر کردن برنامه هستند تا رستوران‌ها و مناطق بیشتری را پوشش دهند. به گفته آن‌ها تاکنون ۹۵ رستوران و کافه در این اعلام حضور کرده‌اند و هر روز بشقاب‌های غذایی خودشان را در سایت قرار می‌دهند.

هدف استفاده از برنامه این است که رستوران‌ها یاد بگیرند غذاهای اضافه زیاد درست نکنند تا مجبور نباشند این حجم از مواد غذایی را دور بریزند و به هر حال این برنامه کمک می‌کند برخی که هزینه‌های رستوران‌ برای‌شان زیاد است، همان غذاها را قیمت کمتری تهیه کنند.