درک اسرار قرآنی در گرو انس با اهل بیت (ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی ظهر شنبه در دومین همایش حافظان قرآن کریم استان اصفهان، با اشاره به برگزاری جلسات قرآنی در سرتاسر استان اظهار داشت: جلسات مختلفی برای تلاوت صحیح قرآن، حفظ و تفسیر قرآن کریم و آموزش صوت و لحن در در مراکز قرآنی، علمی، حوزوی و دانشگاهی در اصفهان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کتابت قرآن یکی از اعمال مرتبط با قرآن کریم است که در گذشته بیشتر مرسوم بوده است، بیان داشت: انس با قرآن کریم یکی از مواردی است که توسط بزرگان دینی به آن اشاره شده است و مقدمه‌ای برای فهم صحیح قرآن و عمل به مفاهیم این کتاب آسمانی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه هنگام تلاوت قرآن توجه به ترجمه آیات برای درک مفاهیم نورانی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار و در انس گرفتن با قرآن کریم بسیار تاثیرگذار است، بیان داشت: حفظ قرآن کریم نیز حال و هوای نورانی ارتباط با خدا را در وجود شخص بیدار می کند و از برترین اعمالی است که موجب انس با قرآن می شود.

حافظان قرآن کریم باید در ترویج حفظ قرآن کریم در جامعه تلاش کنند

وی ادامه داد: در واقع حافظان قرآن کریم به دلیل تکرار آیات نورانی قرآن انس ویژه ای با کلام وحی دارند چراکه گاه سال‌ها برای اینکه قرآن ملکه ذهن آنها شود باید این آیات نورانی را در شبانه‌روز تکرار کنند.

آیت‌الله مهدوی با اشاره به اینکه حافظان قرآن کریم باید در ترویج حفظ قرآن کریم در جامعه تلاش کنند، گفت: همچنین مسئولان باید تمام تلاش خود را برای ترویج این عمل نورانی در جامعه به انجام برسانند و بر این اساس می توانند با اختصاص جوایز و امتیازاتی به این امر کمک کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت انس با اهل بیت (ع) اشاره کرد و گفت: درک اسرار قرآنی در گرو انس با اهل بیت عصمت و طهارت است و در حدیث ثقلین نیز بر این امر تاکید شده است که این دو از هم جدایی پذیر نیستند.