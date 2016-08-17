به گزارش خبرنگار مهر، امین مرادی چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، به برنامه های هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: رونمایی از مجموعه تولیدات حوزه هنری استان در حوزه ادبیات پایداری از جمله برنامه های ما در این هفته است.

وی بیان کرد: تدوین زندگی‌نامه سردار شهید عبدالله ملکی که ۲۵ سال در کردستان حضور داشته، تدوین خاطرات حاج‌آقا حیدری، تدوین کتاب تاریخچه سلاح شیمیایی، کتاب محبت پنهان و غیره از جمله اقدامات حوزه هنری استان در راستای ادبیات پایداری بوده است.

وی اظهار داشت: برگزاری شب شعر و خاطره در شهرستان بیجار و برپایی نمایشگاه های هنری و اکران فیلم هایی با موضوع دفاع مقدس از دیگر برنامه های ما در هفته دفاع مقدس است.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان هم در این جلسه گفت: یکی از پیشنهاداتی که در کمیته فرهنگی و هنری شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان ارائه شده این است که سینما شیدا به سالن ادبیات پایداری دفاع مقدس تبدیل شود.

حجت الاسلام رحیم جعفری عنوان کرد: در حال حاضر این سینما با مشکلات و گرفتاری هایی مواجه شده است که امیدواریم وضعیت آن در آینده ای نزدیک مشخص شود.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان اظهارداشت: سیاست وزارت ارشاد خارج کردن این سینما از رسالت فرهنگی و هنری آن نیست و بی شک در رابطه با ساماندهی و تعیین تکلیف این سینما تصمیمات مطلوبی اتخاذ خواهد شد.