اسعد فرهادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت‌های این نهاد در حوزه ادبیات پایداری اظهار داشت: حوزه هنری علاوه بر تولید آثار فرهنگی و هنری و اجرای رویدادهای مختلف، مسئولیت سنگینی در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برعهده دارد.

وی افزود: تاکنون حدود ۱۳ تا ۱۴ عنوان کتاب در حوزه ادبیات پایداری شامل زندگی‌نامه شهدا و روایت رویدادهای دوران دفاع مقدس در کردستان منتشر شده و هم‌اکنون نیز ۵ اثر جدید در مراحل نهایی تدوین قرار دارد.

برگزاری شب‌های خاطره ویژه روایت خاطرات رزمندگان و خانواده شهدا

فرهادی با بیان اینکه برگزاری شب‌های خاطره یکی از اقدامات مستمر این حوزه در سال‌های اخیر بوده، گفت: تاکنون ۳۰ شب خاطره با محوریت روایت رزمندگان، خانواده شهدا و فعالان دوران جنگ برگزار شده که آخرین آن به یاد شهید شیخ‌الاسلام در سال گذشته برگزار شد.

رئیس حوزه هنری کردستان ادامه داد: سال گذشته یک کارگاه تخصصی ۱۸ ساعته در حوزه ادبیات پایداری با حضور اساتید برجسته از تهران برگزار کردیم که طی آن نویسندگان استان با اصول مصاحبه، انتخاب سوژه، نگارش و تدوین خاطرات آشنا شدند.

وی در ادامه از تدوین پنج اثر جدید خبر داد و گفت: خاطرات خانم قیصر، خاطر حاج اسد بهرامی، خاطرات شهسواری، خاطرات بازاریان بیجار خاطرات شهید ورمقانی از جمله این آثار هستند که مراحل پایانی را طی می‌کنند.

تدوین کتاب بلوط در حوزه ادبیات پایداری

وی اذعان کرد: همچنین کتاب «بلوط» به قلم محمدمهدی مومنی‌شریف، از آثار فاخر و ارزشمند در حوزه پایداری است که تدوین شده است.

فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به واگذاری مسئولیت کمیته تدوین و نشر آثار شهدای استان به حوزه هنری، گفت: تاکنون بیش از ۵۵۳۶ شهید در استان شناسایی شده‌اند که بخش زیادی از روایت‌ها از زبان رزمندگان و فرماندهانی است که از دیگر استان‌ها در کردستان حضور داشته‌اند، در حالی‌که ضرورت دارد کردستان به زبان و قلم نویسندگان بومی خود روایت شود.

رئیس حوزه هنری کردستان تأکید کرد: با ارتقا توانمندی‌های حدود ۳۰ تا ۴۰ نویسنده بومی، و با همکاری نهادهایی همچون سپاه پاسداران، اداره‌کل حفظ آثار، بنیاد شهید، اداره‌کل ارشاد اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی، می‌توانیم جریان مستمر و بومی تولید آثار فاخر در حوزه ایثار و شهادت را در استان تقویت کنیم.