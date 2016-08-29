سیدمحسن علوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با سپری شدن حدود یکسال از فاجعه دردناک مِنا هنوز این داغ تلخ از افکار عمومی ایرانیان، مسلمانان و جهان پاک نشده است، اظهار داشت: بدون تردید، تنها علت آن فاجعه بی‌کفایتی سعودی ها بوده است؛ حقوق شرعی شهدای عزیز فاجعه منا و حادثه جرثقیل هر دو اتفاق بر اساس سوءمدیریت و قصور آل سعود شکل گرفت و دولت حاکم بر این کشور مکلف به تأمین دیه و غرامت شهدا و مصدومان هست که تا امروز این امر مهم عملیاتی نشده است.

وی با اشاره به فرار آل سعود از قبول مسئولیت خود در این فجایع و در مقابل، پرداختن به مسائل دیگر در سطح منطقه و بین‌الملل ادامه داد: با اینکه آل سعود خود خوب می‌دانند که اپوزیسیون ورشکسته مثل منافقین در کشور ما تاثیر و نقشی ندارند، اما عربستان نمی‌داند که با سرمایه‌گذاری روی آنها عایدی جز شکست راهبردی در منطقه نخواهد داشت، اما می‌خواهند این پیام را به هم‌پیمانان خود مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی بدهند که برای جلب حمایت آنان از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کنند.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: از تلاش برای به سرانجام نرسیدن مذاکرات هسته‌ای و اخلال در بازار نفت کشورمان گرفته تا حادثه تلخ و فراموش نشدنی منا و همچنین حمایت از گروههای تروریستی حاضر در خاورمیانه و حمله به یمن و اتهام به ایران برای ارسال سلاح به این کشور، تمامی بیانگر خصومت پیدا و پنهان حاکمان متحجر این کشور است؛ از این رو بعید به نظر می‌رسد که عربستان در موضوع حقوقی غرامت شهدای منا با ایران وارد تعامل سازنده و رو به جلو شود.

علوی تصریح کرد: بحث پیگیری حقوقی دریافت غرامت بابت فاجعه منا، موضوعی فرادستگاهی است که باید مجموعه سه قوه و نهادهای امنیتی و نظامی به اتفاق وزارت امورخارجه در آن مشارکت داشته باشند؛ بی تردید با توجه به خسران و تضرری که این حادثه برای خانواده معظم شهدای منا داشته است، کمیسیون امینت ملی به مسئله ورود خواهد کرد و یکی از وظایف این نهاد فرادستگاهی نیز، رصد دشمنی‌های پیدا و پنهان آل سعود و راههای مقابله با آن است؛ همچنین باید ۳۹ کشوری که نام زائرانش در زمره جان‌باختگان فاجعه منا قرار دارند، ترغیب به پیگیری حقوقی و اعلام کیفرخواست علیه آل سعود شوند.

آل سعود، جایگزین شایسته رژیم صهیونیستی در تروریسم است

وی تأکید کرد: نخبگان و تحلیلگران جهان اسلام و جهان معترفند، آل سعود هم اکنون جایگزینی شایسته برای رژیم تروریستی صهیونیستی در غرب آسیا شده است؛ حال این ترورها در حلب، موصل و غزه باشد یا در منا با سوء مدیریت و قتل دسته‌جمعی حجاج تشنه لب ایرانی و مسلمان.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: آل سعود که توان اداره حج را ندارد، امروز بدنبال تحقق پروسه حذف بشار اسد از روند انتخابات و به نحوی تشکیل دولت انتقالی سوریه با تمایل آمریکایی ها است تا از قدرت استراتژیک ایران در این کشور بکاهد و همچنین با تضعیف حزب‌الله، گستره نفوذ ما در خاورمیانه را تقلیل دهد که دقت و همگرایی و مشارکت ویژه نهادهای سیاسی و امنیتی- اطلاعاتی را می‌طلبد و کمیسیون امنیت ملی هم به عنوان نخ تسبیح این نهادها وارد عمل شده و مسئولیت نهادهای سیاسی و امنیتی هم در برابر دشمنی‌های جاهلانه و کارشکنی‌های عربستان پایان نیافته و حتما این موضوع باید در قالب دیپلماسی عمومی نیز دنبال شود.