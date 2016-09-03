خبرگزاری مهر، گروه سیاست_محمد مهدی ملکی: در حالی قدم به ماه «ذی الحجه» می گذاریم که دیگر امسال در رسانه ها از «حجاج ایرانی» و اوضاع و احوال آنها در سرزمین حجاز خبری نیست. کارشکنی های متعدد آل سعود در تعامل با هزاران زائر ایرانی که هر سال عازم عربستان می شدند تا حج ابراهیمی را به جا آورند، آنقدر توسعه پیدا کرد که در نهایت دهها هزار زائر چشم به راه ایرانی را امسال از توفیق انجام مناسک محروم کرد. جنایت غیرقابل انکاری که که پرده تاسف بار دیگری از آن در سال گذشته و در سرزمین منا رقم خورد تا میلیون ها مسلمان در سراسر جهان را داغدار حاجیان خود کند.

اکنون یک سال از فاجعه ای غم انگیز و شوک آور منا می گذرد، حادثه ای که هنوز ابعاد بسیاری از آن پوشیده مانده و البته تبعات و آثار آن نیز همچنان باقی است. «فاجعه منا» البته تنها اتفاق تلخ حج پارسال نبود و سقوط جرثقیل در مسجدالحرام و جان باختن دهها زائر صفحه دیگری از سوء مدیریت و بی عرضگی خاندانی را به نمایش گذاشت که خود را خادم الحرمین الشریفین می خوانند.

گروه سیاسی خبرگزاری مهر در ادامه پرونده «مطالبه بر زمین مانده» و برای بررسی ابعاد مختلف فاجعه با حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) و معاون سابق امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری به گفتگو نشست.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با بیان اینکه مادامی که حکومت سعودی بخواهد با همین رویه اشتباه و ظالمانه خودش با حجاج برخورد کند ایران به مناسک حج نخواهد رفت افزود: مسئولان سعودی تضمین امنیت و جان حجاج و هواپیماهای ما را نمی دهند و بنا بر گفته مراجع در این شرایط ما نمی توانیم به حج برویم.

حجت الاسلام اختری معتقد است باید در خصوص بی مسئولیتی و بی تفاوتی سعودی ها در قبال حجاجی که در فاجعه منا جان باختند فیلم و مستند تهیه کرد و کار رسانه ای و تبلغاتی قوی صورت بگیرد تا همه دنیا متوجه خباثت های آنها و مواضع منطقی و به حق جمهوری اسلامی ایران در این زمینه بشوند.

تحولات منطقه ای و همزمانی با سالگرد جنگ ۳۳ روزه، باعث شد «اوضاع جبهه مقاومت اسلامی» محور دیگر گفتگویمان با حجت الاسلام اختری باشد، شخصی که سابقه ۱۲ ساله برعهده داشتن سفارت ایران در سوریه آنهم در دوران تاسیس حزب الله لبنان را در کارنامه خود دارد.

سفیر اسبق ایران در سوریه در این زمینه معتقد است: امروز دیگر حزب الله لبنان یک بازیگر توانمند، تاثیرگذار و مهم در عرصه داخلی لبنان به حساب می آید و اکثر لبنانی ها خودشان را مرهون مقاومت و حزب الله می دانند چرا که آنها را از چنگال صهیونیست ها در داخل و از شر تروریست های تکفیری در خارج از مرزها نجات داده اند.

با توجه به اینکه در سالگرد «فاجعه منا» قرار داریم، تحلیل شما از سیاست های تخاصمی سعودی ها علیه ایران در سال های اخیر به ویژه سیاسی کردن مساله حج چیست؟

در مسئله فاجعه منا و فرافکنی ها و دروغ پردازی های رژیم آل سعود، حقیقتا به نظر من این ضعف و این سستی به ما و رسانه های کشور ما برمی گردد. من معتقدم رسانه های ما هم نوشتاری هم گفتاری هم دیداری ما همه در این قضیه از روز اول برخوردشان بسیار ضعیف بوده و امروز هم هست.

یعنی تا الان که می بایست حداقل از ماه مبارک رمضان تا امروز در ظرف این دو ماه می بایست هر روز در روزنامه ها، مجلات و هر شب در تلویزیون های داخلی و هوایی ما در کشورها و جاهای مختلف به این مسئله می پرداختند و هیئت های سیاسی و حج ما می بایست در کشورهای مختلف اقدام می کردند و مظلومیت مردم ما و دروغ های رژیم آل سعود را بر دیگران آشکار می کردند و می گفتند، البته گفتند اما کم گفتند و خوب بیان نکردند.

آنچه که در مذاکرات میان مسئولان ایران و عربستان گذشته است را نیامدند تفصیلا و تشریحا برای مردم بیان کنند و دروغ پردازی های آل سعود را با فیلم های مستند از جنایات آل سعود نیامدند کار کنند که باید یک کار تبلیغاتی قوی و قدرتمندانه ای در این زمینه صورت می گرفته که معتقدم صورت نگرفته است.

آل سعود در همین قضیه هیئت هایی را برای تمام کشورها فرستاده است با وزرا و روسای آنها ملاقات کردند و حرف های خودشان را گفتند، اما ما به این حد و نظم و با این کیفیت نرفتیم با همین کشورهای اسلامی صحبت کنیم و به کشورهای دیگر اعلام کنیم که بدانند چه گذشته، آل سعود دنبال چه هست. من همان روزهای نخست بعد از قضیه منا بارها گفته ام که باید جمهوری اسلامی ایران از راه های مختلف در این قضیه اقدام و از ظرفیت های مختلف بهره برداری کند.

از آل سعود در مسئله بی لیاقتی و بی مسئولیتی آنها و مسئله بی توجهی و بی ارزش نگه داشتن خون و جان مردم باید شکایت می شد. که این ها چندین ساعت روی همدیگر افتادند و به این ها رسیدگی نشد، نه کمیته و گروهی درست کردند، نه این ها را انسانی بلندشان کردند، نه به صورت انسانی به اینها رسیدگی کردند، نه آب روی این ها ریختند که شاید اگر در یک کشور مسئولیت پذیر این اتفاق می افتاد، در همان ساعت های اول می توانستند به مردم امداد رسانی کرده و نجاتشان دهند.

مسئولین سعودی می توانستند آب روی آن حجاج بپاشند و هزاران کار دیگر انجام بدهند تا بلکه حجاج را نجات دهند و اگر اینطور می شد، شاید نیمی از این هفت هزار نفر و بیشتر از آن زنده می ماندند و این طور همه قربانی نمی شدند، اما آنها این کارها را انجام ندادند.

من آن وقت هم گفتم هم از نظر سیاسی و دیپلماتیک و هم از منظر قضایی و حقوقی و مردمی، از راه های مختلف باید اقدام می کردیم تا این که این مظلومیت را بتوانیم منتقل و منعکس کنیم و این جنایت را به خوبی جلوه دهیم.

ما می توانستیم این بی مدیریتی، بی نظمی، بی مسئولیتی و بی لیاقتی دولت عربستان و مسئولین امنیتی و امداد و نجات آنها را در دنیا منعکس کنیم، ببینید هنوز کشورهایی که کشته داشتند نمی دانند چند نفر در کشورشان فوت کرده دارند، نمی دانند چند نفر به کشورشان برنگشتند!

چرا بعضی از کشورها نمی دانند چه تعداد فوتی دارند؟

برای اینکه آل سعود این ها را تطمیع کرد که این ها حرف نزنند، اعلام نکنند لذا نه در کشور خودشان و نه در عربستان اصلا به لیست مراجعه نکردند که بدانند چند نفر مرده اند و چند نفر از این هایی که رفتند، برنگشتند. نه مصر نه پاکستان این کار را کردند نه کشورهای دیگر این کار را کردند.

آل سعود در همان منا این بعثه های کشورهای مختلف را جمع کرد و به این ها گفت شما سر و صدا نکنید من پول می دهم و چه می کنم برایتان و... ولی ما می بایست به این مسئله می پرداختیم، به عقیده من همان طوری که گفتم اشتباهی که ما انجام دادیم این بوده که برای این که حج انجام بگیرد ما خیلی سر و صدا نکردیم.

مسئولین سعودی می توانستند آب روی حجاج بپاشند و هزاران کار دیگر انجام بدهند تا بلکه حجاج را نجات دهند و اگر اینطور می شد، شاید نیمی از این هفت هزار نفر و بیشتر از آن زنده می ماندند و این طور همه قربانی نمی شدند ما باید هم مردم خودمان و هم دیگران را متوجه کنیم که آنچه این ها می گویند از مسئله دعا خواندن و نشستن و برخاستن و شعار دادن و ...، حرف های بچه گانه ای که کسی بگوید به خاطر این که ایرانیان می خواستند شعار بدهند ما قبول نکردیم، شعار دادن نیاز به آنجا ندارد همین امسال خواهند دید که مردم در آنجا شعار خواهند داد شعار می دهند چه ما باشیم چه نباشیم و شعار دادن دلیلی نبوده که بخواهند به خاطر آن مانع از ورود حجاج ایرانی شوند.

باید به دنیا این را می گفتیم که این ها توان تامین و تضمین امنیت را ندارند و با توجه به اینکه جنایات آنها حتی در فرودگاه ها مشخص شد، در مدینه مشخص شد، در جاهای دیگر مشخص شد، بعثه مقام معظم رهبری در حج، رئیس سازمان حج و زیارت ما برای بردن حجاج ما دنبال تامین امنیت بودند که فردا چهار نفر در آنجا حمله نکنند چهار نفر مرد، زن، کوچک و بزرگ را بکشند.

چه کسی می خواهد تضمین کند؟ چه کسی می خواهد دفاع کند؟ می بایست بهتر بازگو می کردیم و مشخص می کردیم این موارد را، فرض کنید در تلویزیون در جاهای دیگر جناب آقای اوحدی ۵ دقیقه دو کلمه مصاحبه می کند این نمی شود، آن حق ما در اینجا ادا نمی شود.

بعضی ها حالا قرار هست چند تا مجلس برای قربانیان منا بگیرند، حالا مجلسی هم ما گرفتیم مجلس یک امر داخلی است، ما به بعد خارجی آن موضوع کار داریم. در بعد خارجی ما باید بگوییم که نواقص حج چیست و ما چرا رفتن این گونه به حج را نپذیرفتیم، برای اینکه ما عزت مردم مان را می خواهیم، ما تضمین امنیت جانی مردم را می خواهیم، امنیت هواپیماهای خودمان را می خواهیم ما امنیت زوارمان را می خواهیم.

همین امسال خواهند دید که مردم در آنجا شعار خواهند داد شعار می دهند چه ما باشیم چه نباشیم و شعار دادن دلیلی نبوده که بخواهند به خاطر آن مانع از ورود حجاج ایرانی شوند این عربستانی که برای انسان ارزش قائل نیست و الان یک سال و پنج ماه است که دارد این جور مردم یمن را بمباران می کند این همه جنایت ها را در بحرین انجام می دهد این همه کشتار را در سوریه و عراق پشتیبانی می کند و آن جنایت هم (فاجعه منا) در کشور خودش اتفاق افتاد و اصلا عذرخواهی از کسی نکرد، از هیچ ملتی، از هیچ گروهی و از هیچ دولتی حاضر نشد که حداقل هیئاتی بفرستد عذرخواهی کند بگوید بله این حادثه صورت گرفته و حق با شماست.

علما و مراجع ما هم گفته اند که حج با حفظ عزت، قدرت و امنیت جانی واجب می شود این ها وقتی نباشد استطاعت اصلا به وجود نمی آید. البته ملت ما خودشان بسیار آگاهی دارند خیلی از مسائل را درک می کنند، اما آن کار رسانه ای که آنها انجام می دهند و مسائل را وارونه جلوه می دهند و وارونه منعکس می کنند ما باید بتوانیم با این مقابله کنیم.

امیدوارم که رسانه های ما همچون صدا و سیما و دیگر رسانه ها، فیلمسازان، گروه های تبلیغاتی و... بتوانند در همین مدت که به حج مانده بتوانند چند کار فاخر درست کنند و حقایق را نشان دهند و اینها را به طور مستند به نمایش گذاشته تا همه بدانند که ما دنبال عزت و عظمت ملت هستیم و تا زمانی که عربستان نمی تواند عزت ملت ها را عهده دار شود و می خواهد به صورت متکبرانه و با غرور با همه برخورد کند، مادامی که نیروهای آن رژیم می خواهند با خشونت و با برخوردهای غیرانسانی با مردم برخورد کنند و برخلاف موازین بین المللی در بازرسی های ورودی و خروجی کار کنند و تضمین جان حجاج را در زمان انجام فریضه حج نمی تواند انجام دهد، جمهوری اسلامی ایران به مراسم حج نخواهد رفت.

از کم کاری دستگاه های مختلف در خصوص روشن کردن ابعاد فاجعه منا گفتید، لطفا بفرمایید مجمع جهانی اهل بیت که جنابعالی متصدی آن هستید در این زمینه به عنوان یکی از نهادهای تاثیرگذار در جهان اسلام، چه اقدامی کرده است؟

خب ما تولیدی در این زمینه نداریم، همان طور که گفتم باید یک سری کارهای انیمیشنی، فیلم های مستند و این قبیل کارها از سوی متصدیان حج و مسئولان تبلیغی و رسانه ای در کشور کار شود و آماده کنند تا ما بتوانیم در حد توان خودمان در جاهای مختلف از این استفاده کنیم و آنها را در اختیار بعضی از تلویزیون ها و رادیوهایی که در برخی از جاها با ما مرتبط هستند قرار بدهیم.

البته ما بعد از حادثه منا در این زمینه کارهایی را انجام دادیم و هم الان در دستور کار داریم، اما در سطح عمومی باید در حد دولتی و کل نظام باید کارهای حساب شده تر بیشتری در این خصوص انجام گیرد، بنابراین آن چیزی که برخی منتقدین می گویند انجام دهیم به خصوص شکایت از رژیم آل سعود، خب من هم در مصاحبه هایی قبلاً چندین راه را پیشنهاد کرده بودم ولی معلوم است کسی گوش نکرده که انجام دهد. یکی شکایت بوده که مسئولان می گویند داریم دنبال می کنیم این مسائل باید جدی تر صورت بگیرد.

به نظر جنابعالی اینکه آنچنان که باید بنا به صحبتی که می فرمایید پیگیر موضوع نیستیم، به دلیل حساسیت و پیچیده بودن رابطه ما با عربستان نیست؟

معتقدم حساسیتی وجود ندارد، امروز عربستان به طور آشکارا علیه کشور ما فعالیت می کند، هم دولت آن و هم به اصطلاح گروه های تکفیری وابسته به دولت آن رسما دارند فعالیت می کنند، رسما علیه ما کار می کنند، لذا جا ندارد که ما بگوییم برای ملاحظه است، ملاحظه ای دیگر نمانده چیزی نمانده که بخواهیم ملاحظه کنیم.

بنابراین جایی ندارد دیگر این حرف ها، برای اینکه دیگر چیزی نمانده که ملاحظه کنیم. حج ما این طوره عمره ما هم با آن شکل است، رابطه ما با آنها که قطع است، پس دیگر چیزی نداریم که بخواهیم ملاحظه کاری داشته باشیم.

پیش بینی شما از آینده روابط و برگزاری حج چیست؟

به عقیده من تا وقتی که این نظام آل سعود با این رویه، با این روش و با این گستاخی و با این خوی درندگی و خشونت حکومت و برخورد می کند، کسی نمی تواند حج را انجام دهد، مگر اینکه دولت عربستان تغییر پیدا کند روش خودش را عوض کند، پای بند به نظام بین المللی باشد، پای بند به تعامل دیپلماتیک باشد، پای بند به تعامل کشورها با همدیگر باشد.

برخی در این شرایط پبشنهاد برگزاری حج توسط شورایی مرکب از چند کشور اسلامی و البته خود عربستان را مطرح کردند، به نظرتان چقدر اینگونه پیشنهادها عملی است؟

حقیقت این است که این مسئله هم به خاطر خودکم بینی های بعضی از این حکومت ها در برابر عربستان و هم به دلیل تطمیع شدن بعضی از این کشورها از سوی عربستان که مرتب اینها را تغذیه و پشتیبانی می کند، دارد با پول در دهان اینها را می بندد، مثل همان اتفاقی که نسبت به دبیر کل سازمان ملل انجام گرفت و با پول توانستند از لیست سیاه سازمان ملل بیرون آیند و در جاهای دیگر هم این موارد انجام گرفت، لذا این طرح الان در حالی نیست که بتواند شکل بگیرد اما به عنوان یک طرح کلی ما از قبل هم این را اعلام کردیم.

من خودم سال گذشته این را اعلام کردم و این می تواند به عنوان یک محور اصلی برای گفت و گو با کشورهای عربی و اسلامی باشد که برای تامین جان حجاج و تامین امنیت و آرامش حج و زوار باید یک کمیته اسلامی مسئولیت این کار را عهده دار شود که عربستان خودکامه نباشد و به سلیقه خودش هر کاری می خواهد انجام دهد و هر جور می خواهد برخورد کند، نباشد.

این مساله جای پیگیری دارد و کار زیادی را می برد و باید حداقل علما، مفتی های کشورهای اسلامی، سیاست مداران و حقوقدانان جهان اسلام دست به دست هم بدهند و در این راستا اقدام کنند که قطعا موثر واقع می شود.

با توجه به سابقه کاری شما و عنایت به اینکه در آستانه سالگرد جنگ ۳۳ روزه در لبنان و پیروزی حزب الله در مقابل رژیم صهیونیستی هستیم جنابعالی تحلیلی داشته باشید پیرامون تبعات و آثاری که جنگ ۳۳ روزه و پیروزی حزب الله در عرصه بین الملل و منطقه داشته است.

امیدواریم که پرچم مقاومت همواره در اهتزاز باشد و آن پیروزی نهایی را که خداوند متعال به مقاومان در راه خودش در آیات شریفه قرآن به آن تکیه فرموده است و آن نتایج درخشانی که مقاومت در راه خدا برای آنها در نظر گرفته شده در دنیا صرف نظر از آنچه در آخرت برای آنها در نظر گرفته شده، ان شالله تحقق پیدا کند که وعده خداوند متعال به پیروزی نهایی و به برخورداری جامعه مقاوم در برابر ناملایمات و سختی ها و توطئه ها آن آرامش و امنیت و برخورداری از نوشیدن آب خوش گوار است که خداوند در قرآن می فرماید: « اگر استقامت به خرج بدهند بر راه خدا و بر استقامت بر طریقه مقاومت خداوند آنها را شاداب و کامیاب از آب خوش گوار خواهد کرد» که امنیت و آرامش و برخورداری از ثمرات مقاومت است.

امروز عربستان به طور آشکارا علیه کشور ما فعالیت می کند، هم دولت آن و هم به اصطلاح گروه های تکفیری وابسته به دولت آن رسما دارند فعالیت می کنند، چیزی نمانده که بخواهیم ملاحظه کنیم مقاومت در لبنان به خصوص و هم چنین مقاومت در فلسطین در ظرف این سی و چند سالی که مقاومت به این معنا شکل گرفته و گرنه مقاومت در دین مقدس اسلام و یا حتی در میان ملت هایی که در بند بودند در طول تاریخ در جاهای مختلف وجود داشته وحامیان دین و جندالله در برابر جند الشیطان و حزب الله در برابر حزب شیطان در طول تاریخ مقاومت های زیادی داشتند در اسلام هم این مقاومت ها تحقق پیدا کرده اما این مقاومتی که امروز شما از آن می خواهید اطلاع پیدا کنید همین مقاومتی است که از بعد از پیروزی انقلاب و به خصوص از سال ۸۲ میلادی با تجاوز جنایتکاران اسرائیلی به لبنان و ایستادگی مردم در برابر این تجاوز و فرمان حضرت امام (ره) به ضرورت مقاومت مردم لبنان و لزوم پشتیبانی، حمایت و همراهی با مقاومت مردم لبنان در برابر اسرائیل بود که از کشورمان افراد زیادی برای حمایت از لبنان به آن کشور اعزام شدند و در آنجا هسته های اولیه مقاومت اسلامی شکل گرفت.

از میان مردم لبنان و به خصوص از میان جبهه جنبش امل که در برابر اسرائیل ایستادگی کردند از قلب و دل آن ایستادگی در برابر اسرائیل که درظرف چند ماه توانستند اسرائیل را از قسمت عمده اشغالی که صورت داده بود به عقب برانند که تا نزدیکی های بیروت و دروازه های این شهر را اشغال کرده بودند، این ها را برگرداندند و تا محدوده کمربند اشغالی اسرائیل عقب نشینی رفتند و از آنجا این مقاومت شکل گرفت.

این مقاومت در طول سال ۸۲ تا سال ۲۰۰۶ که بیش از ۲۰ سال است توانست ثمرات خودش را بدهد.

جنگ ۳۳ روزه توانست مقاومت را به عنوان یکی از طرف ها و یکی از بخش های عمده تاثیرگذار در اداره امور لبنان و سیاست گذاری داخلی و خارجی آن کشورمطرح کند. امروز اکثریت لبنان خود را مرهون مقاومت و زیر سایه آن می بینند این مقاومت مقاومتی است که از انقلاب اسلامی و با فرمان امام شکل گرفت و توانست این جور بروز پیدا کند که به تدریج این مقاومت توانست یک مجموعه مقاومت دیگری را در داخل فلسطین باز با عنوان و جهت اسلامی در خود فلسطین هم شکل بگیرد که مقاومت اسلامی بود؛ چون در فلسطین مقاومت فلسطینیان در برابر اشغال اسرائیل در قالب حرکت های مردمی از آغاز اشغال اسرائیل و روی کار آمدن اسرائیل از سال ۴۸ و بلکه از قبل از سال ۴۸ مقاومت ها در آنجا صورت می گرفت و شکل می گرفت.

مرحوم شهید عزالدین قسام و مرحوم شهید حسینی از پرچم داران مقاومت داخل فلسطین به حساب می آیند، اینها مقاومت هایی بود که بعدها این ها به شکل مقاومت های به اصطلاح گروهی و جبهه مقاومت فتح و بعد از آن به گروه های مختلف که البته بیشتر در عین حالی که اکثرا خودشان مسلمان، اهل نماز و دین بودند به خاطر اینکه بتوانند در فهم خودشان همه افراد را تحت پوشش قرار دهند، جبهه و گروه های لاییک بودند که الان هم اکثر این ها وجود دارند در قالب های مختلف.

اما مقاومت اسلامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از شکل گیری و موفقیت های مقاومت اسلامی در لبنان، تشکیل شد و در فلسطین هم در دو قالب مقاومت جهاد اسلامی و مقاومت حماس شکل گرفت. جنگ ۲۲ روزه، جنگ ۵۰ و چند روزه و تا امروز هم در قالب نهضت «انتفاضه سوم» که از ماه های پیش شروع شده و هنوز هم ادامه دارد، یکی از آثار و برکات مقاومت در فلسطین بوه است.

از ثمرات دیگر این مقاومت می توانیم بگوییم بارور شدن مقاومت اسلامی و بارور کردن مقاومت لبنانی بود، یعنی ما الآن یک مقاومت لبنانی کامل داریم که هم لاییک ها و هم مسیحیان و مسلمانان همه در آن شریک هستند و از گروه های مختلف در آن گروه نیرو وجود دارد و حتی هماهنگی ها و همراهی هایی بین مقاومت و مسیحی ها و گروه های مختلف دیگر از توده ای ها و گروه های لاییکی که در لبنان بودند وجود دارد که این ها هم با مقاومت اسلامی همراه شدند و بعضی اصلا در همین جبهه ها و در مناطقی که این ها بودند اصلا می آمدند و مبارزه می کردند، این هم یکی از ثمرات دیگر مقاومت است.

یکی دیگر از نتایج مقاومت تحقق آرمان آزادسازی لبنان بود که مقاومت بالاخره در نهایت تمام مناطق اشغالی لبنان به جز منطقه شبعا که در یک منطقه کوچک مورد اختلاف بین لبنان و سوریه هست را آزاد و پاکسازی کند و همه سرزمین های اشغالی را به لبنان بازگرداند.

مقاومت آثار دیگری هم که داشت و آن بروز و ظهور و به دست آوردن جایگاه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کل لبنان بود و نقش پیدا کردن در همه لبنان به عنوان یک مجموعه، یک بخشی از مردم لبنان که امروز تحت این نام مقدس حضور دارند و فعالیت های خودشان را انجام می دهند و نقش خودشان را در سیاست گذاری در لبنان و در برنامه ریزی کشور و در امور اجرایی و حاکمیتی آن نقش خودش را پیدا کرده اند.

آن روزهای اول مقاومت در یک قالب مجموعه بسیار کوچکی بود مقاومت می کرد و حتی خیلی ها شاید حاضر نبودند به طور رسمی به مقاومت اصلا نگاه کنند و یا او را به حساب بیاورند اما به تدریج روندی که طی شد که مهمترینش و به اصطلاح می توانیم بگوییم آن عظمت برجسته اش که در جنگ ۳۳ روزه تحقق پیدا کرد، توانست مقاومت را به عنوان یکی از طرف ها و یکی از بخش های عمده تاثیرگذار در اداره امور لبنان و سیاست گذاری داخلی و خارجی آن کشور مطرح کند و نهایتاً جایگاه حقیقی خودش را پیدا کند.

یعنی الان حزب الله در امور اجرایی، نظامی و سیاسی نقش کامل خودش را برتر از همه گروه های دیگر دارد، حتی می توانیم بگوییم امروز اکثریت لبنان خود را مرهون مقاومت و زیر سایه آن می بینند. از جمله در زمان ریاست جمهوری آقای امیل لحود که وقتی از ایشان پرسیدند که الان دیگر لبنان آزاد شده و دیگر جنگی نیست و اشغالی وجود ندارد و مقاومت به اصطلاح عملیاتی را ندارد، شما مقاومت را منحل کنید دیگر به مقاومت چه نیازی هست؟ آقای لحود به این ها گفت که اگر ما مقاومت را منحل کردیم و مقاومت را به اصطلاح پایان دادیم اسرائیل بار دیگر به لبنان حمله کرد چه کسی می خواهد از لبنان دفاع کند؟ کسی جوابی نداشت.

جالب است که بدانید ایشان امروز علی رغم اینکه رئیس جمهور نیست، این را تکرار می کند و لذا رئیس جمهور سابق لبنان رسما و الان هم رئیس جمهورهای بعدی که آمدند همه به این معنا اعتقاد دارند که مقاومت ضرورت دارد که وجود داشته باشد و این نقشه و توطئه ای که از قدیم اسرائیل، آمریکا، انگلیس، فرانسه و حامیان این ها در لبنان دنبال این بودند که حزب الله و مقاومت را از صفحه لبنان و از صحنه لبنان خارج کنند به طور کامل جلوی این توطئه را گرفت و امروز دیگر هیچ کس گوشش بدهکار به این توطئه نیست و یا اصلا کسی به خودش جرات نمی دهد که چنین طرحی را عنوان کند.

این البته در طول تاریخ بارها اتفاق افتاده بود که این ها درخواست کردند حتی در سال ۹۶ در حمله و تجاوز اسرائیل، وزرای خارجی که آمده بودند در سوریه برای پایان دادن به آن تجاوز ۱۵ روزه اسرائیل، در آن روز این ها اصرار داشتند که یکی دو ماه مقاومت عملیاتی انجام ندهد ولی هیچ کس به این حرف گوش نداد بنابراین این توطئه همواره بود برای این که کاری کنند حزب الله و مقاومت را از صحنه خارج کنند و امروز دیگر هیچ کس گوشش بدهکار به این حرف نیست و کسی نمی تواند توطئه کند.

نقش و تاثیر دیگری را که مقاومت در لبنان داشت این بود که توانست آن کشور را از خطر درگیری ها و خطر توطئه های تکفیری ها و مجموعه های تکفیری تروریستی مورد حمایت عربستان و آل سعود و مورد حمایت اسرائیل و آمریکا نجات دهد. یعنی الان همه گروه های لبنانی خوشحالند و همه به وجود حزب الله و مقاومت افتخار می کنند که نگذاشت گروه های تکفیری در لبنان بتوانند آتش جنگی را که در عراق و سوریه شعله ور کردند به وجود بیاورند و چند دفعه هم در آن منطقه بعلبک و هرمل و طرابلس این گروه ها جندالشام و گروه های دیگری چون داعش و این ها وارد شدند ولی حزب الله با حمایت و پشتیبانی دولت و مردم لبنان توانستند این ها را جمع کنند و نگذاشتند که این خطر در لبنان که از قبل هم دنبالش بودند و آل سعود به خصوص دنبالش بود و شاید الان هم دنبالش هست این بتواند ایجاد شود.

پس این یکی از ثمرات بزرگ این مقاومت است که ما امروز شاهدش هستیم که می بینیم نگذاشت که این درگیری ها در آنجا اتفاق بیفتد با این که چندین بار هم آن حرکت های تروریستی و انفجارهای شدید هم گروه های داعش ایجاد کردند ولی حزب الله توانست پایان دهد و اصلا حتی در آن منطقه هرمل و مناطق نزدیک به مرز سوریه، حزب الله و مقاومت با کمک دولت توانستند آن مرکزیتی را که این ماشین های انفجاری بازسازی و درست می کردند توانستند آنها را بگیرند و خیلی کار موفقیت آمیز و بزرگی بود که این ها توانستند انجام دهند و ما الان شاهدیم.

در بعد سیاسی چه نتایجی داشته است؟

ثمرات دیگرش در بعد سیاسی است که مقاومت توانست لبنان را از این که مثل بعضی از این کشورهای عربی به عنوان یک مهره ای در اختیار آمریکا و در اختیار اسرائیل و در اختیار آل سعود باشد خارج کرد و لبنان دارای دولت مستقل به معنای واقعی شد که امروز در تمام مسائل بین المللی و در مسائل منطقه ای لبنان حرف خودش را می زند و اصلا نه از عربستان تبعیت می کند نه از آمریکا و نه از اسرائیل.

بیش از یک سال است که غربی ها نمی توانند رئیس جمهوری که دلشان می خواهد را به لبنان تحمیل کنند این یکی از ثمرات مقاومت است که توانسته لبنان را به استقلال برساند به معنای دیگر غرب، آمریکا و فرانسه به طور خاص که این ها فکر می کردند لبنان به عنوان یک دولت در مشت آنها است که هر وقت می توانند رئیس جمهورش را عوض کنند نخست وزیرش را عوض کنند و هر نسخه ای دارند در آنجا دیکته کنند، می بینند امروز هیچ گونه توانی ندارند و اصلا نه در سیاست گذاری لبنان تاثیر دارند و نه در آوردن و بردن این روسا و نخست وزیرها و وزرا و امثال این ها.

بیش از یک سال است که غربی ها نمی توانند رئیس جمهوری که دلشان می خواهد را به لبنان تحمیل کنند این یکی از ثمرات مقاومت است که توانسته لبنان را به استقلال برساند.

یا در اجلاسیه اتحادیه عرب که در آنجا می خواستند بیانیه ای علیه حزب الله صادر کنند و آن را به عنوان گروه تروریستی معرفی کنند، دولت لبنان رسما با این پیشنهاد و تصمیم کشورهای عربی مخالفت کرد و مقابل آنها ایستاد. آن نکته ای که می خواهم تاکید کنم این جایگاه سیاسی مستقل دولت لبنان است که امروز از این برخوردار است هم در سازمان ملل یک مهره ای در دست فرانسه، اسرائیل و آمریکا و این ها نیست و هم در منطقه به عنوان یک مهره ای در دست عربستان نیست که عربستان هر کاری می خواهد بگوید و انجام دهد.

لذا ما دیدیم شاهزاده سعودی را در آنجا گرفتند و آل سعود نتوانست او را آزاد کند، نمونه های این موارد در لبنان زیاد است که این ها از ثمرات مقاومت است، ایجاد جایگاه قدرتمند دولت کوچک لبنان و دولتی که از نظر اقتصادی ضعیف است اما می بینیم از نظر سیاسی و از نظر بین المللی دولت قوی و قدرتمندی است که در مقابل این ها ایستادگی کرده، این هم یکی دیگر از ثمرات مقاومت است که ما شاهدش هستیم.

از ثمرات دیگر این مقاومت پشیمان سازی اسرائیل از حمله به لبنان است، تا جنگ ۲۰۰۶ و جنگ ۳۳ روزه اسرائیل بارها به لبنان حمله کرد اما ضربه شصتی را که حزب الله و مقاومت در جنگ ۳۳ روزه به آنها نشان داد و آن مقاومت ستودنی را که از خود آشکار ساختند و عظمتی را که در زمین گیر سازی تانک های آمریکایی و اسرائیلی در لبنان نشان دادند و آن ضرباتی را که بر نیروی دریایی و نیروی هوایی اسرائیل وارد آوردند باعث شد که دیگر آنها جرات حمله به لبنان را پیدا نکردند.

اوضاع لبنان به گونه ای بود که هر روز هواپیماهای اسرائیلی را لبنان می چرخیدند و فیلم برداری می کردند و به آن تجاوز می کردند از آن تاریخ این موارد به ندرت اتفاق می افتد و حتی پهبادهای مقاومت توانست تا اسرائیل هم برود و فیلمبرداری کند و توانست خودش را در برابر اسرائیل نشان دهد و این دستاورد بزرگی هست.

من خودم بعد از پایان جنگ ۳۳ روزه در چند مصاحبه گفته ام که اسرائیل دیگر جرات نخواهد کرد به حزب الله حمله کند من در آن زمان گفته بودم حداقل اسرائیل ظرف دو سال امکان ندارد به لبنان حمله کند برای اینکه تمام قدرت نظامی اسرائیل در برابر حزب الله به شکست رسیده و لذا تا بخواهد خودش را بازسازی و آماده کند سالیان سال طول می کشد.

امروز شاهدیم بعد از ۱۱ -۱۰ سال که اگر هم از مسئولین یا نظامیان آن رژیم حرف های تهدید آمیزی زده می شود ولی واقعا همه می دانند که دیگر آن رژیم جرات نمی کند حمله ای به لبنان داشته باشد، تایید این صحبت گزارشی بود که همین چند روز پیش یکی از نظامیان اسرائیلی اعلام کرده که حزب الله در حال حاضر چندین بار قوی تر از آن روزی است که در جنگ ۳۳ روزه پیروز شده و این واقعیتی است که تحقق پیدا کرده است.

این به معنای آن است که اسرائیلی که یک روز چهار دولت عربی با آن نظامیان کلاسیک خودشان را شکست داد و سرزمین های آن ها را اشغال کرد که این ها با یک مصیبتی بعضی از قسمت ها را مثل مصری ها توانستند پس بگیرند و هنوز مقدار دیگری در دست صهیونیست ها است، این اسرائیل به اصطلاح شکست ناپذیر در برابر یک گروه لبنانی این شکست مفتضحانه را خورد و این افتخار بسیار بزرگی برای مقاومت است که اسرائیل فکر و اندیشه تجاوز به لبنان و حزب الله را از ذهن خودش خارج کرده و حالا ثمرات بسیار زیاد دیگر در جاهای دیگری وجود دارد که فرصت نیست به همه اشاره کنم به همین نکاتی که به نظرم مهم بود اشاره کردم.