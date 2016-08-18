سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند پیگیری پرونده فاجعه منا با وجود گذشت ۱۱ ماه از این حادثه و گلایه‌های خانواده‌های شهدای این فاجعه، اظهار داشت: یکی از سؤالات ما همین است و در جلسه دو روز پیش کمیسیون امنیت ملی نیز همین مسئله از وزیر امور خارجه پرسیده شد.

وی افزود: حدود یک سال قبل بیش از چهارصد نفر از حجاج ما جان خود را در فاجعه منا از دست دادند و انتظار این بود که وزارت خارجه با جدیت این مسئله را دنبال کند و اولاً در رابطه با اصل حادثه و ناتوانی آل‌سعود در اداره حج، مسئله را پیگیری کند و ثانیاً حقوق جانباختگان این حادثه جبران شود تا بتوانیم پاسخگوی خانواده‌های آنان باشیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: با وجود همه این سؤالات، تا امروز هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و نه حقوق طبیعی جانباختگان این حادثه احقاق شده و نه در زمینه پیگیری برخورد با آل‌سعود اقدامی صورت گرفته است.

نقوی حسینی با اشاره به پاسخ‌های وزیر امور خارجه در جلسه دو روز قبل کمیسیون امنیت ملی، اظهار داشت: آقای ظریف برخی اقدامات انجام شده از سوی دستگاه دیپلماسی راتشریح کرد و گفت که از چه کانال‌هایی اقدام شده است، اما همین نکته که این اقدامات جواب نداده، نشان می‌دهد که کار بیشتری باید انجام شود.

وی افزود: وزیر امور خارجه در این جلسه اقدامات سیاسی و حقوقی انجام شده برای پیگیری فاجعه منا را تشریح کرد، اما تأکید ما این است که باید از همه ظرفیت‌های دستگاه دیپلماسی استفاده شود تا رژیم آل‌سعود را مجبور کنیم که در قبال این فاجعه پاسخگو بوده و به تعهدات خود عمل کند.