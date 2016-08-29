به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم اباذر جوکار پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تقدیر از خبرنگاران اظهار داشت: امروزه خبرنگاران در تمام بخش‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حضور دارند و با سختی‌های فراوان و به جان خریدن مشکلات مختلف در راستای برآورده کردن خواسته‌های مردم گام برمی‌دارند.

وی با اشاره به اینکه رسالت خبرنگاران در دنیای سلطه رسانه‌ای در جهان امروز بسیار سنگین است، افزود: مردم انتظار دارند روند توسعه جامعه و متمایز کردن این پیشرفت نسبت به دنیا به سمع و نظر آنها برسد که این امر نیازمند اشرافیت خبرنگار و انتقال صحیح و درست آن است.

رسانه‌ها واقعیت‌های جامعه را بدون نگرش سیاسی به گوش مردم برسانند

فرمانده منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی با بیان اینکه رسانه‌ها باید واقعیت‌ها را بدون نگرش سیاسی به گوش مردم برساند و به زمان رساندن خبر نیز توجه ویژه داشته باشد، تأکید کرد: در سال‌های گذشته خبرنگاران به عنوان افسران حوزه قلم و فرهنگ به خوبی در انتقال خاستگاه‌های مردم تلاش کردند و از این رو است که مردم ایران از سیاسی‌ترین و آگاه‌ترین مردم جهان به مسائل سیاسی هستند.

وی ادامه داد: در دنیای امروز رسانه‌ها از اصلی‌ترین ابزار در راستای آگاه‌سازی جامعه و اشرافیت جنگ نرم هستند و بر این اساس است که دشمن نیز به این حوزه نظر خاص دارد و برای رسانه‌ها برنامه‌ریزی می‌کند تا از این طریق بتواند بر افکار مردم غالب شود.

امیر جوکار با بیان اینکه شهدای خبرنگار مانند شهید صارمی الگوی راه خبرنگاران هستند، بیان داشت: اگر راه شهدایی مانند شهید صارمی که پرچمدار عرصه رسانه است را ادامه دهیم آستانه مقاومت ما بالا می‌رود و همان گونه که دشمن در حوزه‌های جنگ سخت موفق نبود در این حوزه نیز شکست خواهد خورد.

ضرورت بصیرت رسانه‌ها و اشرافیت اطلاعاتی خبرنگار

وی با بیان اینکه رسانه‌های ما با توسعه روزنامه‌ها، سایت‌ها و شبکه‌های صدا و سیما پیشرفت خوبی داشته است، ابراز داشت: ‌ در جهان امروز تشخیص صحت خبر و اطلاع‌رسانی درباره اینکه در انبوه اخبار منتشر شده کدام خبر را باید پذیرفت به عهده رسانه‌ها است که این امر نیازمند بصیرت رسانه‌ها و اشرافیت اطلاعاتی خبرنگاران است.

فرمانده منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی با بیان اینکه نیک اندیشی و آزاداندیشی از مواردی است که باید سرلوحه کار خبرنگاران باشد، ابراز داشت: رسانه‌ها باید نیکی‌های نظام را به سمع مردم برسانند و ناهنجاری‌های اجتماعی را تذکر داده و به عنوان یکی از اولویت‌های خبرنگاری مردم را از حقوق خود مطلع کنند.

وی اضافه کرد: همان‌گونه که ارتش در عرصه جنگ سخت در برابر دشمن بازدارنده بودند شما خبرنگاران با عنوان سربازان جنگ نرم به خوبی با دشمن مقابله کردید و امروز توانایی‌های رسانه‌ای ایران در دنیا زبانزد است.

امیر جوکار در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک دهم شهریورماه روز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی اظهار داشت: از تهدیدهای مهمی که پس از انقلاب متوجه کشور ما بوده است در حوزه هوا فضا بوده است که اشرافیت بر آن نقش مهمی در پیروزی در جنگ سخت دارد.

پدافند هوایی اولویت نخست حوزه دفاع سخت کشور محسوب می‌شود

وی با اشاره به دستور ابراز داشت: پدافند هوایی اولویت نخست حوزه دفاع سخت کشور محسوب می‌شود و بر این اساس رهبر معظم انقلاب با نگاه بلند خود دهم شهریورماه را روز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی مقرر کردند.

فرمانده منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی تاکید کرد: تشکیل قرارگاه پدافند هوایی به شکل جدید بر این اساس بود که بخشی از پدافند هوایی در نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بخشی در هوافضای سپاه پاسداران تحت نظارت یک دستگاه به نام قرارگاه پدافند هوایی قرار گرفتند تا اقدامات موثر خود را در برابر هرگونه هجمه در حوزه هوا فضا به شکل یکپارچه عملیاتی کنند که پیش از این هرکدام به شکل جداگانه عمل می‌کرد.

وی با بیان اینکه با گذشت هشت سال از تشکیل قرارگاه پدافند هوایی این دستگاه مأموریت خود را به نحو احسن انجام داده است، تاکید کرد: اولین موضوعی که باید مورد توجه این قرارگاه قرار می‌گرفت موضوع بازدارندگی هوا فضا بود که امروز آسمان کشور با وجود همه نا امنی کشورهای اطراف از امن‌ترین هوافضای دنیا و غرب آسیا محسوب می‌شود.

امیر جوکار با بین اینکه این امنیت مرهون یکپارچگی در قرارگاه پدافند هوایی کشور است، ابراز داشت: امروز هرچه از عمر تشکیل پدافند هوایی می‌گذرد به نگاه بلند رهبر معظم انقلاب برای تشکیل این قرارگاه به عنوان نیاز ضروری کشور در حوزه آسمان و هوافضا پی می‌بریم.

وی اضافه کرد: مردم کمتر از اقدامات موثر پدافند هوایی در طول این هشت سال از زمان تشکیل از آن اطلاع داشته‌اند و از مهم‌ترین وظایف خبرنگاران ارائه نقش این قرارگاه و بخش‌های دفاعی کشور با رعایت اصول محرمانه است.

هشدار روزانه ۱۲ اخطار به پرندگان متخاصم به مرزهای کشور

فرمانده منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی تاکید کرد: به طور میانگین روزانه ۱۲ مورد اخطار در خط مرزی هوایی کشور داریم و هر پرنده بخواهد وارد این حریم شود با هوشیاری و یکپارچگی پدافند هوایی به آنها هشدار داده می‌شود.

وی افزود: رزمایش‌های ما در حوزه دفاعی تهدید برای هیچ کشوری نیست بلکه برای دفاع از سرزمین و مرز و بوم ایران، مردم و حقانیت نظام و انقلاب است.

امیر جوکار با اشاره به تشکیل دانشگاه خاتم‌الانبیاء در چهار سال گذشته گفت: مأموریت این دانشگاه تربیت و جذب کارشناس پدافند هوایی است و به منظور رفع نیازهای قرارگاه در حوزه‌های مأموریتی این مرکز، شامل کشف هر نوع شیء پرنده در آسمان کشور، رهگیری و درگیری و انهدام در صورت اصل تخاصم به کشور و در ارتباط با مراکز صنعتی و پرورش نخبگان فعالیت می‌کند و با اقدامات خود موجب ارتقای توان دفاعی کشور شده است.