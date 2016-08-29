نداشتن راه دسترسی معضل بندر نوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش رضوانی عصر دوشنبه در جمع مسئولان نوشهر با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: امروز به مناسبت هفته دولت نتیجه دسترنج فعالیت مدیران قبلی درزمینهٔ اراضی استحصالشده و استفاده از ذخایر بندر را شاهد هستیم.
وی بابیان اینکه بندر نوشهر قابلیتهای خوبی دارد، افزود: یکی از این ظرفیتها استحصال ۱۴ هکتار اراضی بود که ظرف دو سال واگذار شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی نوشهر با اعلام اینکه این بندر ظرفیت اقتصادی بودن سرمایهگذاری را دارد، خاطرنشان کرد: بندر نوشهر یکی از بهترین موقعیت را در میان بنادر شمالی کشور داشته و همچنین بهترین حوضچه را ازنظر وسعت دارد.
وی با اشاره به اینکه بندر نوشهر یکی از آبراههای خوب در بنادر شمالی است افزود: یکی از مشکلاتی که بندر نوشهر دارد این است که اگر قراراست این بندر در بازار دریای خزر سهمی داشته باشد باید اراضی پشتیبانی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات موجود سبب میشود کمتر موردتوجه سرمایهگذاران و حملونقلیها قرار بگیرد بنابراین برای رفع این مشکل باید کمک مسئولان شهرستانی را طلب کرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران- بندر نوشهر خاطرنشان کرد: هر چه زمان میگذرد مشکل بیشتر میشود و هزینهها بالا میرود و تأمین مدل مالی آن دچار مشکل میشود.
وی تأکید کرد: باید کمک کرد تا بندر نوشهر با توجه به ظرفیتهایی که دارد و علاقهمندان به سرمایهگذاری در ریل اصلی قرار بگیرد.
رضوانی با اشاره به اینکه در بخش گردشگری فعالیتهای خوبی داشتیم، بیان کرد: درزمینهٔ گردشگری بینشهری و ترددها و تورهای داخل شهری نیاز به حمایت بخش خصوصی نیاز است و گردشگری در حوزه فرا منطقهای است که دو فروند شناور خریداری شد و با تقویت آن شهر متحول شده و اشتغالزایی میشود.
وی افزود: سرمایهگذاری در سال ۹۳ و ۹۴ در بندر نوشهر بالغبر ۵۴ میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی در قالب سیلو و انبارهای سرپوشیده بوده است و استقرار دو دستگاه باسکول ۶۰ تنی به ارزش ۶ میلیارد ریال ازجمله این فعالیتها بود.
وی تأکید کرد: برای حفظ جایگاه بندر باید کمک کرد و با ایده دادن و نگاه مثبت باید کارها را برای توسعهای ظرفیت تسریع کرد.
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