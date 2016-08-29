به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طهائی عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان البرز که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در استانداری البرز برگزار شد، ضمن تبریک هفته دولت، اظهار کرد: در هفته دولت ضمن افتتاح پروژه ها، برای تجدید بیعت با شهدا و ایثارگران به شهرها و بخش های استان رفته و در جریان مشکلات مردم قرار گرفتیم.

وی با اشاره به اینکه در طول هفته دولت در استان البرز ۳۱۷ پروژه با ۳۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و اشتغالزایی ۳ هزار و ۲۹ نفر به بهره برداری رسید، افزود: این در حالی است که چند طرح نیز امروز افتتاح شد که تعداد این ارقام را افزایش می دهد.

استاندار البرز عمده این سرمایه گذاری های را در بخش های صنعت و کشاورزی اعلام کرد و گفت: امید است با اقدامات انجام شده، برنامه های دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عملیاتی شوند.

وی با اشاره به حضور فعالانه مسئولان استان البرز برای رفع مشکلات، بیان کرد: استعدادهایی که در استان وجود دارد می تواند مورد استفاده قرار گیرد و در این راستا سرمایه گذاری های زیادی در البرز انجام شده که برخی در محله فاز نخست بوده و برخی دیگر در حال ایجاد زیرساخت ها هستند.

طهائی خاطرنشان کرد: البرز پس از برجام واحدهای تولیدی و صنعتی زیادی را توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی به بهره برداری رسانده که ادامه این روند در دستور کار قرار دارد.

وی اضافه کرد: این امر نشان می دهد برجام در استان البرز توفیقات خوبی به همراه داشته است.