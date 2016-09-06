به گزارش خبرنگار مهر، شماره های ۳۲۷ و ۳۲۸ ماهنامه «جهان کتاب» ویژه مرداد و شهریور ۹۵ به تازگی منتشر شده و روی پیشخوان مطبوعات آمده است.

در آغاز این شماره، «گِرنیکا چگونه آفریده شد؟» نوشتۀ جان ریچاردسون، ترجمه گلی امامی اولین مقاله ای است که در این شماره جهان کتاب چاپ شده است. این مقاله بررسی کتابی است به نام گِرنیکا ۱۹۳۷: کشتاربازار روز نوشته خاویر ایرویو. چگونگی شکل‌گیری ایدۀ این شاهکار هنر مدرن و مسائل گوناگون پیرامون آن، موضوع بحث کتاب است. در ادامه، مقاله «قاسم هاشمی‌نژاد: از مدرنیسم ادبی به عرفان ایرانی» از کامیار عابدی چاپ شده که به زندگی و آثار این نویسنده، مترجم و پژوهشگر درگذشته و ارزیابی کارنامه او اختصاص دارد.

در این شماره، درباره کتاب «سر کلاس با کیارستمی» (پال کرونین، ترجمه سهراب مهدوی) دو نوشته آمده است: «عباس کیارستمی، جهان ایرانی او و شعر فارسی» از سایه اقتصادی‌نیا و «با کیارستمی» از طوفان گرکانی. این کتاب که مدت کوتاهی پس از درگذشت کیارستمی منتشر شد، حاصل یادداشت‌های پال کرونین، فیلمساز و مدرس دانشگاه هنرهای تجسمی نیویورک، از کلاس‌های فیلمسازی عباس کیارستمی است.

کاوه بیات در مقاله «خاطرات صالحی نجف‌آبادی» کتاب شوکران اندیشه: خاطرات و اندیشه‌هایی از آیت‌الله صالحی نجف‌آبادی را بررسی کرده است. آیت‌الله صالحی نجف‌آبادی از جمله علمایی بود که بر تحلیل و تفسیر عقلانی تاریخ صدر اسلام و به‌ویژه مراحل نخست شکل‌گیری امامت شیعی تأکید داشت و مخالف هرگونه غلوّ و گزافه در این عرصه بود؛ تأکیدی که با توجه به جوانب عاطفی حاکم بر این گونه مباحث، چه در سال‌های پیش از انقلاب و چه در مراحل بعد، او را با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو کرد. تدوین کتاب شهید جاوید یکی از مهم‌ترین و جنجال‌برانگیزترین آثار او، به خاطر چون و چرای وی در مورد روایت‌های مختلفی آغاز شد که از سرانجام نهضت امام حسین (ع) بر جای مانده است.

مجید رهبانی در یادداشت «یادمانده‌های زندان و مبارزه» به کتاب خاطرات سیامک لطف‌اللهی: از سازمان انقلابی تا انقلاب پرداخته است. این خاطرات گوشه‌هایی از تاریخ جنبش چپ ایران (از نیمه دوم دهه ۱۳۴۰ تا آستانه پیروزی انقلاب در ۱۳۵۷) را در بر می‌گیرد.

مقاله «رسیدن به عمق رنج و ملال» نوشته معصومه علی‌اکبری به معرفی کتاب «جنون هشیاری»، بحثی درباره اندیشه و هنر شارل بودلر نوشته داریوش شایگان اختصاص دارد. «رویکردی مدرن در رفتار با زمان روایت» هم عنوان نقدی است به قلم بهناز علی‌پور گسکری بر مجموعه داستان «عادت‌های صبحگاهی» نوشته آسیه نظام‌شهیدی. عمادالدین شیخ‌الحکمایی در مطلب «سرنوشت یک مقاله در دانشنامه خلیج فارس» شرحی از سرنوشت مقاله «ابواسحاق کازرونی» در آن دانشنامه را نوشته و محسن مسرّت هم در مقاله بعدی، آخرین کتاب‌های دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن را معرفی کرده است: برگریزان، سرو سخنگو، یادیاران (نامه‌ها). دکتر اسلامی در دیباچۀ کتاب برگریزان با خوانندگان آثارش خداحافظی کرده است.

در ادامه مطالب هم، محمد فرح‌زاد در مقاله «در باب انتشار آثار بزرگان» نقدی بر فهرست‌نامه کتابشناسی‌های ایران (ایرج افشار، به‌کوشش ایران‌ناز کاشیان) نوشته است. محمد زین‌الدینی در «طیَ طریق ناصر خسرو» کتاب سفر دیدار نوشته محمدرضا توکلی صابری را بررسی کرده است. صابری در این اثر، شرح سفر خود به کوهستان‌های بدخشان و دیدار از مزار ناصر خسرو قبادیانی را نوشته است.

نادر انتخابی در مقاله «میراث شرق‌شناسان شوروی (۲)» که بخش اول آن در شماره پیشین این مجله چاپ شده، «کتاب میراث مطالعات شرقی شوروی» را به تفصیل نقد و بررسی کرده است. این مقاله از توجه به مطالعات شرقی در روسیه تزاری و چگونگی شکل‌گیری حوزه‌های خاورشناسی در آن امپراتوری آغاز می‌شود و با شرح دگرگونی‌های این مطالعات در دوره شوروی ادامه پیدا می کند. کانون‌های تمرکز پژوهشگران روس در حوزه تمدن ایرانی و زبان فارسی و همچنین تنگناهای پژوهشی در نظام استبدادی برخاسته از انقلاب بلشویکی، جایگاهی ویژه دارد. وضعیت کنونی شرق‌شناسی در روسیه نیز از دیگر مسائلی است که از نظر نویسنده این مقاله دور نمانده است.

هومن عباسپور در این شماره جهان کتاب از «نگاه ویراستار»، به نقد ویرایشی کتاب «چرا جنگ؟» پرداخته است. پس از این مطلب هم مقاله «اهمیت ویرایش متن‌های تخصصی» از آرزو رسولی (طالقانی) درج شده که بر ویرایش متن‌های باستان‌شناسی و به‌ویژه تاریخ و فرهنگ ایران باستان تمرکز دارد. «هنر از دست دادن» از سهیلا صارمی، شامل شرحی کوتاه بر زندگی و آثار الیزابت بیشاپ و ترجمۀ دو شعر از اوست. بخش هشتم از سلسله ‌مقالات «نام‌های آثار ادبی از کجا آمده‌اند؟» نوشته گری ‌دِکستِر با ترجمه پرتو شریعتمداری هم به دو اثر اختصاص دارد: زوال فرشته یوکیو میشیما و اثری از داریو فو برنده نوبل ادبیات ۱۹۹۷ به نام «مرگ اتفاقی یک آنارشیست».

زری نعیمی در صفحات بخش «هزار و یک داستان» این شماره جهان کتاب بر این کتاب‌ها نقد نوشته است: «اسم شوهر من تهران است» نوشته زهره شعبانی، «زوزه در نور ماه» نوشته سارا سیاوشی، «سکوت سرد» نوشته کیانا میرمحمدصادقی، «کرگدن آهنی» نوشته مصطفی علیزاده، «مجمع‌الجزایر اوریون» نوشته رویا دستغیب، «من آلیس نیستم ولی این‌جا خیلی عجیبه!» نوشته فرید حسینیان تهرانی و «نُه مرگ» نوشته هادی معصوم‌دوست.

در بخش «وقت شعر» هم سایه اقتصادی نیا درباره دو دفتر شعر «از خنده مردن» سروده علیرضا پورمسلمی و «با پریان گریخته از شیشه‌های عطر» سروده بهمن ساکی پرداخته است.

«فرهنگ کوچک پارسی ـ بلوچی، بلوچی ـ پارسی» از غلامرضا آذرلی، «دیوان اشعار ملک‌الشعرای بهار» به کوشش چهرزاد بهار، «سفینه کهن رباعیات» از محمد افشین‌وفایی و ارحام مرادی، «این حلّه تنیده ز دل» از عزت‌الله فولادوند، «ویرگول‌گذاری و مبانی نظری آن» از رحمان افشاری، «فیلم‌نامه‌نویسی» از لورا شلهارد، با ترجمه مهسا ملک‌مرزبان، «تاریخ لشکر خراسان» از رامین رامین‌نژاد، «حقوقی‌سازی سیاست» از علی‌اکبر گرجی، «عقل ساد» از موریس بلانشو با ترجمه سمیرا رشیدپور، «مفهوم آیرونی با ارجاع مدام به سقراط» از سورن کیِرکگور با ترجمه صالح نجفی، «فرهنگ زیباشناسی» از اران گوتر با ترجمه محسن ابوالقاسمی، «آب پنهان» از تونی آلن با ترجمه آرش حسینیان و مریم بیرمی و «حیوان‌خواری» از جاناتان سفران فوئر با ترجمه ثمین نبی‌پور هم کتاب هایی هستند که در بخش معرفی کوتاه به آن ها پرداخته شده است.

آخرین مطالب این شماره هم «تازه‌های بازار کتاب» از فرّخ امیرفریار و پس از آن، نوشته‌ای در گرامیداشت دکتر سیّد ابوطالب میرعابدینی به قلم مهران افشاری هستند.