آرزو دارم بار دیگر روی صحنه بروم/ یک انتقاد از ارکسترهای دولتی

شاهین فرهت آهنگساز و پژوهشگر درباره تازه ترین فعالیت های خود به خبرنگار مهر گفت: به تازگی کار نُت نویسی سمفونی شماره ۱۸ را به پایان برده ام و فکر می کنم با توجه به محتوایی که برای آن در نظر گرفته ام از جمله آثاری خواهد بود که در برگیرنده اسلوب و چارچوب های اصلی موسیقی کلاسیک است و برای مخاطبان هم یاد و خاطره ایران و ایرانی بودن را زنده می‌کند. در این سمفونی کوشیده ام تمام حس های انسانی از جمله اضطراب و خوشحالی را لحاظ کنم و فکر می کنم یکی از آثار متفاوت من طی سال های اخیر خواهد بود.

وی ادامه داد: طبق معمول کارهایم در این چند سال تصمیم دارم تمامی مراحل مربوط به تولید و ضبط سمفونی شماره ۱۸ را در کشور اوکراین انجام دهم زیرا در آنجا گروه اجرایی نوازندگان و استودیو با تمرکز بیشتری روی چنین کارهایی فعالیت می کنند.

فرهت همچنین خبر داد: البته «کنسرتو ویولن» جدیدی را نت نویسی کرده ام که تصمیم دارم با یک نوازنده ویولن این اثر را نیز وارد مرحله اجرایی کنم.

این آهنگساز که طی ماه های گذشته سمفونی شماره های ۱۶ و ۱۷ را رونمایی کرده بود در پاسخ به اینکه چرا از آثارش در ارکسترهای دولتی به ویژه ارکستر سمفونیک تهران استفاده نمی شود، بیان کرد: متاسفانه شرایط ارکسترهای دولتی به گونه ای است که این ارکسترها چندان مایل به اجرای آثار آهنگسازان ایرانی نیستند و آنچه برای این مجموعه مهم است اجرای متعدد آثار آهنگسازان خارجی است که هیچ ایرادی هم ندارد اما باید به این موضوع نیز توجه کرد که آثار هنرمندان ایرانی نیز می تواند در حوزه موسیقی کلاسیک مورد توجه قرار گیرد. موضوعی که متاسفانه چندان مورد توجه دوستان نیست گویی اجرای چند باره سمفونی پنج بتهون و آثاری از این دست در اولویت بیشتری قرار دارد.

فرهت در بخش پایانی صحبت های خود تصریح کرد: این آرزوی من است که یک بار دیگر روی صحنه حاضر باشم و به عنوان یک رهبر ارکستر همراه با نوازندگان کشورم آثار با کیفیتی را ارائه دهم اما متاسفانه اینجا چندان توجهی به هنرمندانی در حوزه کاری من نمی شود. این خیلی نکته جالبی است که در کشور اوکراین من را بیشتر تحویل می گیرند تا اینجا که وطن من است. در کشور ما کسانی هستند که کار آهنگسازی را به بهترین شکل ممکن انجام می دهند اما این درست نیست که به آنها کم توجهی کنیم و فقط به اجرای آثار آهنگسازان خارجی اکتفا کنیم.