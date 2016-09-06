به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی ایران با بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی، با بهره‌برداری از یک پروژه جدید ظرفیت و توان انتقال گاز در شمال غرب ایران و به ویژه افزایش صادرات گاز طبیعی به ترکیه افزایش یافت.

بر این اساس با نصب و راه اندازی یک واحد توربین و توربوکمپرسور در تاسیسات تقویت فشار گاز بیجار، پایداری انتقال گاز طبیعی در مسیر خط لوله سوم آذربایجان به عنوان یکی از خطوط لوله اصلی منتقل کننده گاز ایران به ترکیه به میزان حدود ۲۷ میلیون متر مکعب در روز افزایش یافت.

پیمان خضرایی با تایید بهره برداری از واحد یدک تاسیسات تقویت فشار گاز بیجار در شمال غرب کشور، گفت: با اجرای این طرح، پایداری انتقال گاز در خط لوله سوم آذربایجان افزایش یافته است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با راه اندازی واحد یدک تاسیسات تقویت فشار گاز بیجار به ظرفیت ۲۷.۵ میلیون متر مکعب در روز، آرایش توربین و توربوکمپرسورهای این تاسیسات گازی کامل شد، اظهار داشت: این تاسیسات نقش به سزایی در انتقال و صادرات گاز به کشورهای همسایه دارد.

سرپرست منطقه هفت شرکت انتقال گاز ایران با اعلام اینکه تاسیسات تقویت فشار گاز بیجار با آرایش ۱+۲ و با ظرفیت ۵۵ میلیون متر مکعب در روز طراحی و در مدار بهره برداری قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: تکمیل و راه اندازی کامل تاسیسات تقویت فشار گاز بیجار علاوه بر افزایش توان صادرات گاز ایران، پایداری شبکه انتقال گاز در غرب و شمالغرب کشور را هم افزایش داده است.

به گزارش مهر، از ابتدای سال جاری تاکنون حجم صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه با افزایشی حدود ۸.۸ درصدی همراه بوده به طوری که تاکنون حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب گاز به این کشور همسایه صادر شده است.

مقامات تهران - آنکارا آگوست ۱۹۹۶ میلادی قراردادی ۲۵ ساله امضا کردند که بر اساس این توافق، مقرر شد سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز ایران به ترکیه صادر شود.

در حال حاضر تاسیسات تقویت فشار و شبکه انتقال گاز ایران از ظرفیت انتقال روزانه ۳۰ میلیون متر مکعب گاز به ترکیه برخوردار است که امکان افزایش ظرفیت گاز صادراتی از خطوط و تاسیسات موجود تا سقف روزانه ۴۰ میلیون متر مکعب معادل ۱۵ میلیارد متر مکعب ماهانه وجود دارد.