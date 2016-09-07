به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مریم مهرپویا در آستانه برپایی هجدهمین کنگره تازه‌های قلب و عروق( ۲۳ تا ۲۶ شهریور ۹۵)، درباره رابطه دیابت و بیماری‌های قلبی، گفت: دیابت یکی از فاکتورهای خطر بروز بیماری‌های قلبی در بیماران دیابتیک است.

وی افزود: دیابت موجب افزایش درگیری عروق کرونر، نارسایی قلبی و سکته حاد قلبی می‌شود و از طرفی این بیماران بیش از سایر افراد در معرض عوارض پس از جراحی قلب قرار می‌گیرند.

این فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی، کنترل نکردن قند خون را عامل اصلی بروز عوارض بیماری‌های قلبی در افراد دیابتیک دانست و یادآور شد: به همین دلیل به این دسته از بیماران توصیه می‌شود قند خون خود را به صورت منظم کنترل کنند و سالانه حداقل یکبار به متخصص قلب مراجعه کنند و نسبت به عملکرد قلب و تاثیر دیابت بر سلامتی آن اطمینان حاصل کنند.

مهرپویا در ادامه با بیان اینکه عوارض بیماری‌های قلبی در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک بیشتر است، گفت: به دلیل اینکه این دسته از بیماران به مدت طولانی درگیر بیماری هستند، آسیب‌های ناشی از نارسایی‌های قلبی نیز در آنها بیشتر است.

این متخصص قلب، کنترل قند خون را راهکار اساسی پیشگیری از نارسایی‌های قلبی در بیماران دیابتی عنوان کرد و افزود: به این قبیل بیماران توصیه می‌شود برای پیشگیری از بروز بیماری‌های قلبی علاوه بر کنترل قند خون به رژیم غذایی و مصرف به موقع داروها توجه کنند.