به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خادم در نامه های ارسالی به هاشمی، ربیع فلاح و شریعتی، استانداران تهران، مازندران و خوزستان با توجه به وعده‌های پیش از اعزام به المپیک، خواستار حمایت مادی و معنوی از پنج مدال آور المپیکی این استان‌ها برای افزایش انگیزه و روحیه قهرمانان، ایجاد شور و نشاط بیشتر در سطح جامعه و همچنین جذب بیشتر نسل جوان به ورزش شد.

استان مازندران در المپیک ریو موفق به کسب یک مدال طلا توسط حسن یزدانی، مدال نقره توسط کمیل قاسمی و مدال برنز توسط قاسم رضایی شد. استان تهران هم یک مدال برنز توسط حسن رحیمی و استان خوزستان نیز یک مدال برنز توسط سعید عبدولی در رشته کشتی کسب کرد.