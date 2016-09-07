  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۱۵

درخواست خادم برای حمایت از مدال‌آوران کشتی المپیک

درخواست خادم برای حمایت از مدال‌آوران کشتی المپیک

رئیس فدراسیون کشتی با ارسال نامه‌هایی جداگانه به استانداران تهران، مازندران و خوزستان خواستار حمایت آنها از مدال‌آوران المپیک ۲۰۱۶ ریو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خادم در نامه های ارسالی  به هاشمی، ربیع فلاح و شریعتی، استانداران تهران، مازندران و خوزستان با توجه به وعده‌های پیش از اعزام به المپیک، خواستار حمایت مادی و معنوی از پنج مدال آور المپیکی این استان‌ها برای افزایش انگیزه و روحیه قهرمانان، ایجاد شور و نشاط بیشتر در سطح جامعه و همچنین جذب بیشتر نسل جوان به ورزش شد.

استان مازندران در المپیک ریو موفق به کسب یک مدال طلا توسط حسن یزدانی، مدال نقره توسط کمیل قاسمی و مدال برنز توسط قاسم رضایی شد. استان تهران هم یک مدال برنز توسط حسن رحیمی و استان خوزستان نیز یک مدال برنز توسط سعید عبدولی در رشته کشتی کسب کرد.

کد مطلب 3763401

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها