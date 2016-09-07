به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حسن بیگی داستان نویس و مدرس داستان نویسی با حضور در برنامه تلویزیونی شابک درباره اولین تجربه نویسندگی اش گفت: اولین داستانم را در سال ۱۳۵۸ بدون اینکه چیز زیادی از داستان نویسی بدانم، نوشتم که همان زمان در برخی از مجلات منتشر شد و اولین مجموعه داستانم در سال ۱۳۶۶ به انتشار رسید.

وی ادامه داد: اساس کار نوشتن مطالعه کردن است و پیش تر مطالعات بیشتری داشتم. در سال های پیش از انقلاب که دانش آموز بودم علاقه بسیار زیادی به کتاب داشتم و برای اینکه فرصت بیشتری برای مطالعه داشته باشم به مدرسه شبانه رفتم تا بتوانم زمان بیشتری کتاب بخوانم. داستان نویسی را که آغاز کردم بصورت تخصصی تر به کتاب خواندن و مطالعه پرداختم.

این نویسنده در ارتباط با زندگی در مناطق جنگی عنوان کرد: در سال ۶۴ بخاطر جنگ های داخلی که در منطقه کردستان روی می داد و علاقه زیاد من به نوشتن آن ها، به کردستان مهاجرت کردم و در زمان جنگ پنج سال در کردستان زندگی کردم و آثاری در این باره منتشر کردم.

حسن بیگی با اشاره به ادبیات کودک گفت: شاید به لحاظ حجم تولید به نظر برسد که کار کردن در زمینه ادبیات کودک ساده تر از نوشتن یک رمان است اما نگرانی و تعهدی که پشت این ساده نوشتن قرار دارد نویسنده را گاهی اذیت می کند و من به شخصه تلاش کرده ام آثار کودکان را با وسواس بیشتری بنویسم.

معرفی و متن خوانی کتاب «سال های بنفش» نوشته ابراهیم حسن بیگی بخش دیگری از برنامه شابک بود.