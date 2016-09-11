به گزارش خبرنگار مهر، باغوحش خرمآباد که تاکنون حاشیههای زیادی برای دامپزشکی لرستان ایجاد کرده موجب شد تا بعد از تغییر ابراهیم توکلی مدیرکل قبلی دامپزشکی لرستان، حالا غلامرضا توکلی مدیرکل جدید این اداره در نخستین فعالیت خود برای تعیین تکلیف این باغوحش با استاندار دیدار کند.
در این راستا غلامرضا توکلی مدیرکل جدید از استاندار خواست که از باغوحش خرمآباد بازدید کند و در جریان این بازدید قولهایی نیز از هوشنگ بازوند گرفت.
تحویل باغوحش و نگهداری آن هیچ سنخیتی با وظایف دامپزشکی ندارد بهطور حتم در خصوص واگذاری و تحویل آن به شهرداری و شرکتهای بخش خصوصی وابسته به شهرداری در چند روز آینده اقدام میشودهوشنگ بازوند استاندار لرستان در حاشیه این بازدید در سخنانی اظهار داشت: با توجه به اینکه تحویل باغوحش و نگهداری آن هیچ سنخیتی با وظایف دامپزشکی ندارد بهطور حتم در خصوص واگذاری و تحویل آن به شهرداری و شرکتهای بخش خصوصی وابسته به شهرداری در چند روز آینده اقدام میشود.
این وعده استاندار لرستان در حالی است که ماجراهای باغوحش خرمآباد تاکنون بارها برای مرکز لرستان جنجالساز شده است، باغوحشی که وضعیت نامناسب نگهداری حیوانات، مکانیابی اشتباه درشیب تند کوه، تغذیه نامناسب و مرگ گونههای جانوری تاکنون باعث انتقادات جدی مسئولان و فعالان محیطزیست شده است.
«تنها یک گوزن، یک قوچ و دو بچه شیر در باغوحش خرمآباد تلفشدهاند» این اظهارات مدیرکل سابق دامپزشکی لرستان بود که بعد از رسانهای شدن موجب ابراز نگرانی فعالان محیطزیست شد.
مرگ گونههای مختلف جانوری در باغوحش خرمآباد هر بار که به سر خط رسانهها میرود بعد از مدتی تب آن فروکش میکند تا با مرگ جانور دیگری دوباره موضوع داغ شده و مسئولان کاسه چه کنم دست بگیرند.
بعد از مرگ یک قوچ در باغوحش خرمآباد، مرگ یک گوزن زرد باردار افکار عمومی را به سمت وضعیت باغوحش خرمآباد سوق داد، چندی بعد هم دو توله شیر در باغوحش جان خود را از دست دادند، اما گویا برخی با گره زدن وضعیت این باغوحش به مسائل حاشیهای اجازه ورود کارشناسی به این مقوله را نمیدهند.
در جریان مرگ یکی ازاینگونههای جانوری استاندار لرستان دستور بررسی وضعیت باغوحش خرمآباد را به اداره کل بازرسی استانداری داد اما هیچگاه این گزارش برای اطلاع اصحاب رسانه منتشر نشد.
همچنین در بازهای معاونت عمرانی استانداری لرستان از سوی مدیریت ارشد استان مأمور رسیدگی به وضعیت این باغوحش شد تا محمد اصلانی با تشکیل جلسات مختلف اقدام به رایزنی با شهرداری خرمآباد برای مدیریت باغوحش خرمآباد کند، اما این جلسات و رایزنیها ماهها است که ادامه دارد و هنوز تصمیم قطعی در این رابطه گرفته نشد.
این وضعیت در حالی است که در آخرین اظهارات پس از انتقادات مسئولان محیطزیست استان لرستان، رضا حاصلی یکی از اعضای شورای شهر خرمآباد هم خبر از شرایط بد حیوانات در باغوحش خرمآباد داده است.
به گفته مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیطزیست کشور ۷۰ مجموعه شامل باغوحش، باغ پرندگان و مراکز نگهداری حیوانات در سطح کشور وجود دارد که با دستورالعمل سختگیرانه سازمان محیطزیست در خصوص باغهای وحش تنها ۱۵ مجموعه در سطح کشور مجوزهای لازم را دریافت کردهاند.
پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «ماجراهای باغوحش خرمآباد؛جایی بیشباهت به «باغ» برای حیاتوحش» خواستار ورود جدی مسئولان برای تعیین تکلیف این مرکز شده بود.
مهرداد فتحی بیرانوند مدیرکل محیطزیست لرستان پیش از این در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در بحث باغوحش خرمآباد همواره دو موضوع مطرح بوده است اظهار داشت: یکی از آنها بحث تغذیه حیوانات بود که با ورود محیطزیست این مشکل تا حدودی رفع شده و نسبت به گذشته شرایط تغذیه حیوانات بهتر شده است.
فضای نگهداری حیوانات در این باغوحش بهخصوص گربهسانان نیاز به تغییرات و اصلاحات زیادی داردوی بابیان اینکه بحث دیگر درزمینهٔ باغوحش خرمآباد بحث فضای نگهداری حیوانات است تصریح کرد: در این راستا فضای نگهداری حیوانات در این باغوحش بهخصوص گربهسانان نیاز به تغییرات و اصلاحات زیادی دارد.
مدیرکل محیطزیست لرستان بابیان اینکه محیطزیست در بحث فضای نگهداری حیوانات در باغوحش خرمآباد همواره نظارت خود را داشته و در این زمینه نیز اخطارهایی نیز دادهشده است عنوان کرد: در این راستا جلساتی نیز با حضور معاونت عمرانی استانداری لرستان برگزارشده و پیشنهادهایی از سوی محیطزیست برای بهبود فضای نگهداری حیوانات باغوحش خرمآباد نیز مطرحشده است.
فتحی بیرانوند با یادآوری اینکه معمولاً یا شهرداری و یا بخش خصوصی متولی باغوحشها در کشور است افزود: در این راستا با توجه به رایزنیهای صورت گرفته با شهرداری خرمآباد موافقت اولیه برای درزمینهٔ مدیریت باغوحش فراهمشده است.
نظر شما