به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم توکلی صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان در رابطه با وضعیت باغ وحش خرم آباد گفت: این باغ وحش به دستور مدیریت ارشد اسبق استان ساخته و به مدت یک سال توسط شهرداری اداره می‌شد.

وی با بیان اینکه زمانیکه این باغ وحش ساخته شده باید استانداردهای لازم در آن دیده می شد، تصریح کرد: شهرداری در مدیریت این باغ وحش با مشکل مواجه شد و آن را به دانشکده دامپزشکی استان به مدت ۶ ماه واگذار کرد.

مدیرکل دامپزشکی استان لرستان ادامه داد: دانشکده دامپزشکی از عهده اداره باغ وحش برنیامد و در سال ۹۱ این باغ وحش به اجبار به دامپزشکی استان واگذار شد.

توکلی با تاکید بر اینکه اداره باغ وحش در شرح وظایف دامپزشکی استان نیست، افزود: اما اداره کل دامپزشکی با تمام وجود در این باغ وحش خدمت کرده است.

وی ادامه داد: کارشناسانی که از تهران برای بازدید باغ وحش آمده بودند به دامپزشکی استان «احسنت» گفتند که توانسته است این باغ وحش را مدیریت کند.

مدیرکل دامپزشکی استان لرستان با بیان اینکه زاد و ولد خوبی که در باغ وحش داشته ایم نشان دهنده نگهداری و تغذیه مناسب حیوانات است، تصریح کرد: تلفاتی که در باغ وحش داشته ایم نیز عادی است.

توکلی با اشاره به اینکه در این ۲ سال تنها یک گوزن، یک قوچ و دو بچه شیر در این باغ وحش تلف شده اند، گفت: علت مرگ قوچ مارگزیدگی و علت مرگ گوزن نیز استرس حیوان بوده است.

وی با تاکید بر اینکه گوزنی که در باغ وحش خرم آباد تلف شد نوع خاصی است، افزود: این نوع گوزن پر استرس بوده و می تواند واکنش نشان داده و خود را به در و دیوار بزند.

مدیرکل دامپزشکی استان لرستان یادآور شد: البته متخصص گوزن نیستم اما این موارد را شنیده ام.

توکلی با اشاره به اینکه وقتی یک حیوان در باغ وحش تلف می شود واقعا همه کارکنان باغ وحش گریه می کنند، اظهار داشت: دامپزشکی استان با تمام بضاعت خود در باغ وحش کار کرده و از آن نگهداری کرده است.