مهرداد فتحی بیرانوند مدیر کل محیط زیست لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خبر مرگ گوزن زرد ایرانی در باغ وحش خرم آباد اظهار داشت: محیط زیست لرستان در نامه ای به استاندار لرستان پیشنهاد واگذاری این باغ وحش را داده که البته این پیشنهاد به عنوان راه حل آخر در این زمینه ارائه شده است.

وی با بیان اینکه محیط زیست لرستان در این نامه دو پیشنهاد را در رابطه با باغ وحش خرم آباد به مدیریت ارشد استان ارائه داده است گفت: اولین پیشنهادی که در این رابطه داده شده موضوع واگذاری این باغ وحش به بخش خصوصی است.

طرح موضوع واگذاری باغ وحش خرم‌آباد

مدیر کل محیط زیست لرستان با بیان اینکه با واگذاری این باغ وحش به بخش خصوصی هم این مرکز توجیه اقتصادی برای استان خواهد داشت و هم مطابق با استانداردها مدیریت می شود گفت: همچنین پیشنهاد واگذاری مدیریت باغ وحش خرم آباد به شهرداری از سوی محیط زیست به استانداری استان ارائه شده تا اگر نمی توانند حیات وحش را در باغ وحش نگهداری کنند آن را تعطیل کنند.

فتحی بیرانوند بیان داشت: به طور معمول در کل کشور باغ وحش ها زیر نظر شهرداری ها مدیریت می شوند.

وی با تاکید بر اینکه ما این پیشنهادات را به عنوان راه حل آخر به مدیریت ارشد استان ارائه داده ایم افزود: دامپزشکی ابتدا باید این باغ وحش را ساماندهی کند در غیر اینصورت و در صورت نداشتن توانایی، دو پیشنهاد ارائه شده از سوی محیط زیست می تواند در این زمینه اجرایی شوند.

نگهداری گوزن زرد در باغ وحش به بهانه تکثیر حرف بیهوده ای است

مدیر کل محیط زیست لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت گونه گوزن زرد ایرانی در لرستان اشاره کرد و گفت: زیستگاه این گونه حداقل از ۱۵۰ تا ۲۰۰ سال قبل در لرستان نبوده و در سنوات گذشته بدون کار علمی و مطالعه موضوع، احیای این گونه در استان را کلید می زنند.

فتحی بیرانوند با بیان اینکه پروژه احیای گوزن زرد در لرستان به بهانه تکثیر این گونه در استان در سنوات گذشته مطرح شده است افزود: این در حالیست که ازدیاد نسل این گونه مانند همه گونه های دیگر نیازمند شرایط خاص است نه اینکه در قالب یک کار خارج از مباحث علمی در یک قفس ۳۰ تا ۴۰ متری این گونه برای احیا نگهداری شود.

وی با اشاره به اینکه به اعتقاد من موضوع احیا گوزن زرد در لرستان طی سنوات گذشته در استان و در یک قفس ۳۰ تا ۴۰ متری کار غلط و غیر کارشناسی بوده است گفت: به هیچ عنوان این امر جایگاه علمی نداشته که یک گونه در معرض دید مردم به بهانه تکثیر و ازدیاد نسل نگهداری شود.

مدیر کل محیط زیست لرستان با بیان اینکه نگهداری گوزن زرد در باغ وحش به بهانه تکثیر حرف بیهوده ای است تصریح کرد: این امر تنها در حد یک شعار بوده که در سنوات گذشته مطرح شده است.

فتحی بیرانوند با بیان اینکه در این رابطه مدیریت ارشد استان دستور بررسی موضوع را به مدیر کل بازرسی استانداری داده است گفت: همچنین مقرر شده فردا شنبه جلساتی در استانداری برگزار شود.

بازگشت بی سرانجام گوزن زرد به لرستان

بنابراین گزارش بازگشت گوزن‌های زرد به لرستان برای تکثیر و رهاسازی در اکوسیستم‌های طبیعی پس از سال‌ها از انقراض این‌گونه در استان قرار بود نویدبخش روزهای خوبی برای طبیعت لرستان باشد، موضوعی که نه‌تنها تحقق نیافت بلکه مرگ این گوزن‌های زرد داغی دل محیط زیست را تازه کرد.

سال ۸۹ پس از سال‌ها با ورود سه رأس گوزن زرد به لرستان، امید به احیای این‌گونه در طبیعت لرستان رنگ گرفت، این موضوع از سوی مسئولان وقت با عنوان ایجاد سایت گوزن زرد در منطقه «کلدر» رسانه‌ای شد، پروژه‌ای که مصوبه دور سوم سفر هیئت دولت دهم را نیز داشت.

اما از آن سال‌ها نزدیک به ۶ سال می‌گذرد و در این مدت دو رأس از این گوزن‌های زرد جان خود را در باغ‌وحش خرم‌آباد ازدست‌ داده‌اند که اولین گوزن سال گذشته براثر مارگزیدگی و دومین رأس روز هجدهم فروردین‌ماه به همراه فرزندش تلف شد.

متأسفانه روز هجدهم فروردین‌ماه امسال یک رأس گوزن زرد ایرانی در باغ‌وحش «کاسیت» خرم‌آباد تلف شد در حالیکه این گوزن باردار بوده و ماه‌های پایانی بارداری خود را طی می‌کرده است.

اما و اگرها در مورد علت مرگ گوزرن زرد

مسئولان محیط زیست پس از مرگ این گونه به مهر گفتند که باغ‌وحش کاسیت خرم‌آباد زیر نظر دامپزشکی لرستان فعالیت دارد و بعدازاینکه ما از این اداره کل توضیح خواستیم آن‌ها علت تلف شدن این گوزن زرد ایرانی را ازدحام بازدیدکنندگان و وارد شدن استرس به این‌گونه اعلام کردند.

بر اساس اعلام دامپزشکی لرستان این گوزن زرد ایرانی به دلیل استرس خود را به فنس هایی که در داخل آن‌ها نگهداری می‌شده کوبیده و این امر موجب شکستگی گردن و تلف شدن آن شده است.

این اظهارات دامپزشکی لرستان واکنش مسئولان محیط زیست را به همراه داشت تا الهام برنا معاون نظارت و پایش محیط‌زیست لرستان بگوید: ما احتمال دادیم که تلف شدن این‌گونه گوزن زرد ایرانی به علت دیگری باشد. بااین‌وجود بر اساس اعلام نظر دامپزشکی لرستان و همچنین عکس‌ها و فیلم‌هایی که آن‌ها در اختیار ما قراردادند علت تلف شدن این‌گونه استرس اعلام‌ شده است.

وی البته تاکید کرد: این گوزن باردار بوده و ما به دامپزشکی لرستان به دلیل اینکه شرایط مناسبی برای نگهداری از آن ایجاد نکرده اخطاریه داده‌ایم. این گوزن در روزهای آخر بارداری خود به سر می‌برده و نباید در شرایطی نگهداری می‌شد که به آن استرس وارد شود. متأسفانه دامپزشکی در این رابطه کوتاهی کرده و آن را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده است.

معاون نظارت و پایش محیط‌زیست لرستان در سخنان خود به نکته ای اشاره کرد که شاید پیش از این نیز در جریان رسانه ای شدن موضوع نگهداری شیرها و همچنین مرگ نخستین راس گوزن زرد در این باغ وحش توسط کارشناسان مطرح شد و آن هم این بود که «فضای باغ‌وحش کاسیت خرم‌آباد برای نگهداری گونه‌ها در آن مناسب نیست.»

به هر روی به نظر می رسد با ورود استانداری لرستان به این ماجرا باید هرچه سریعتر بررسی ها و تصمیم گیری های لازم در این زمینه صورت گیرد.