ابوالقاسم حسن‌پور در گفتگو با مهر با بیان اینکه از سال ۱۳۷۱ دولت برای زیتون، مجری طرح تعیین کرده و اعتبارات خاصی برای آن در نظر گرفته است، اظهارداشت: در نتیجه این اقدامات سطح زیر کشت زیتون از ۵ هزارهکتار در آن زمان به بیش از ۹۰ هزارهکتار درحال حاضر رسیده است.

وی با اشاره به اینکه آن زمان تولید این محصول در کشور ۱۰ هزارتن بوده است، گفت: امسال ۱۰۰ هزارتن میوه زیتون در کشور تولید می‌شود که از این میزان ۶۰ تا ۷۰ درصد آن، به مرحله روغن کشی خواهد رفت.

به گفته حسن‌پور توسعه باغات زیتون کشور اشتغال زایی زیادی ایجاد کرده است.

مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه درختان زیتون نیز مانند مرکبات بویژه نارنگی یکسال بار بیشتری می‌دهند و سال بعد از میزان باردهی آنها کاسته می‌شود، ادامه داد: امسال میزان باردهی درختان زیتون نسبت به سال گذشته مقداری کمتر شده و این مساله طبیعی است.

حسن‌پور اضافه کرد: با این حال با توجه به فعالیت‌های باغداران، اقدامات انجام گرفته و تغییرات آب و هوایی شرایط تولید در نقاط مختلف متفاوت است.