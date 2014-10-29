باغات زيتون گيلان توسعه می يابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علي نجفي عصر چهارشنبه در نشست با رئيس بنياد مستضعفان کشور افزود: اين استان طی سالیان گذشته در موضوع زيتون از لحاظ علمي، آموزشي و سطح زيرکشت مقام نخست و متاسفانه اکنون مقام سوم را دارد.

وی همچنین به توافق سرمايه گذاري در ۴۰۰ هکتار زمين براي توسعه باغات زيتون اشاره کرد و اظهارداشت: زميني در منطقه علي آباد رودبار با همين وسعت در نظر گرفته شده است که طي قراردادي و با هماهنگي معاونت باغباني وزارت جهاد کشاورزي و سازمان جنگل ها در اختيار بنياد مستضعفان قرار می گيرد.

استاندار ادامه داد: علاوه بر این زمين سه هزار هکتاري براي توسعه باغ زيتون در استان شناسايي شده است که در آينده نزديک این طرح نیز اجرايي مي ‌شود.

وي در ادامه سرمايه گذاري بنياد مستضعفان در زمين ۲۰۰ هکتاري دامداري در منطقه صومعه سرا در غرب گيلان با چند هزار راس دام را از ديگر مورد توافق با بنياد مستضعفان ذکر کرد.

نجفي همچنين تخريب محورهاي سياهکل - ديلمان، اشکورات، رودبار و پيرکوه در شرق گيلان به دلیل تردد ماشين آلات سنگين و کاميون هاي حمل سيمان ديلمان را از جمله مشکلات استان عنوان کرد و افزود: تخريب اين محورهاي عبوري، دشواري هايي را براي گردشگران و ساکنان منطقه ايجاد کرده بود که بنياد مستضعفان متعهد شد سيمان مورد نياز برای اصلاح و تعريض اين راه ها را بصورت رايگان براي رفاه مردم تامين کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازديد ازباغات زيتون رودبار و ديدار با آيت الله زين العابدين قرباني امام جمعه رشت از ديگر برنامه هاي سفر محمد سعيدي کيا رئيس بنياد مستضعفان به گيلان بود.