وجود بیش از 100 هزار هکتار باغ زیتون در کشور/ تولید 102 هزار تن زیتون

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اسماعیلی پیش از ظهر چهارشنبه در نشستی بارئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در خصوص بررسی طرح ها و اقدامات توسعه باغ های زیتون در این استان از تولید بیش از 86 هزار تن محصول زیتون در کشور طی سالجاری خبر داد و گفت: این مقدار با توجه به سال نیاوربودن نسبت به سال قبل کاهش دارد.

تولید 102 هزار تن زیتون در کشور

وی با بیان اینکه در سال گذشته که سال آورد باغ های زیتون بود 102 هزار تن محصول در کشور تولید داشتیم افزود: در سال 92 نیز ایجاد 12 هزار هکتار باغ زیتون در برنامه این وزارت خانه قرار دارد.

مجری طرح زیتون کشور توسعه 65 هزار هکتار باغ های زیتون را از برنامه های پنجساله پنجم بیان کرد و گفت: تاکنون 27 درصد این رقم تحقق یافته است.

اسماعیلی گفت: برای ایجاد باغ زیتون سه میلیون ریال کمک بلاعوض و 10 میلیون ریال تسهیلات اعطا می شود.

وی از برداشت 50 هزار تن انواع زيتون كنسروي و روغني خبرداد و گفت: براي تأمين روغن زيتون مصرفي كشور بايد سه هزار و 500 تن از اين محصول وارد شود.

تولید زیتون در 26 استان کشور

مجري طرح توسعه زيتون کشور با بیان اینکه محصول زیتون در 26 استان كشور توليد مي‌شود اظهار كرد: از آغاز طرح توسعه زيتون، توليد اين محصول در استان‌هايي كه شرايط آب و هوايي مناسب بود، آغاز شد به‌گونه‌اي كه درحال حاضر 103 هزار هكتار از اراضي كشاورزي تحت كشت زيتون قرار دارد.

اسماعيلي افزود: از 103 هزار هكتار اراضي تحت كشت زيتون كشور 56 هزار هكتار آن بارور بوده و مابقي در دوران رشد فيزيولوژي به سر مي‌برند.

وی خاطر نشان كرد: حدود 70 درصد از زيتون توليدي كشور در استان‌هاي زنجان، قزوين و گيلان به دست می یابد.

افزایش چهار هزار و 500 هكتار به سطح باغات زيتون کشور

اسماعيلي با بيان اينكه از سال گذشته تاكنون چهار هزار و 500 هكتار به سطح باغات زيتون افزوده شده است گفت: امسال به دليل ناآور‌بودن پيش‌بيني مي‌شود حدود 50 هزار تن زيتون توليد شود كه براساس نسبت برداشت زيتون كنسروي و روغني در شرايط طبيعي 28 هزار تن زيتون كنسروي برداشت شده و سه هزار و 200 تن روغن از دانه‌هاي روغني زيتون استحصال مي‌شود.

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برداشت 102 هزار تن زيتون در سال گذشته خاطرنشان كرد: 64 هزار تن كنسروي و 38 هزار تن روغني در سال گذشته از باغات كشور برداشت و حدود 7000 تن روغن زيتون استحصال شد.

افزایش سطح زيركشت زیتون به 157 هزار هكتار تا پايان برنامه‌ پنجم توسعه

وی گفت: اعتبارات طرح توسعه زيتون در سال‌هاي آينده با اولويت اصلاح باغات به گونه‌اي خواهد بود تا در پايان برنامه‌ پنجم توسعه سطح زيركشت اين محصول به 157 هزار هكتار افزايش يابد.

اسماعيلي درباره مصرف سرانه زيتون در كشور نیز عنوان كرد: بر اساس آخرين آمار سال گذشته مصرف سرانه‌ روغن زيتون در كشور 150 گرم و مصرف سرانه‌ي كنسرو زيتون 850 گرم است.

به گفته‌ مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی در 9 ماهه‌ امسال چهار هزار و 32 تن انواع روغن زيتون به كشور وارد شده است.

برداشت پنج هزار تن زيتون از باغات استان سمنان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این جلسه از توليد ساليانه پنج هزار تن زيتون از باغات این استان خبر داد و گفت: سه هزار و 786 هكتار از اراضي اين استان زير كشت انواع ارقام زيتون است كه دو هزار و 273 هكتار آن را باغات زيتون بارور و يك هزار و 513 هكتار آن را نهال تشكيل مي‌دهد.

سید مجید موسوی با اشاره به ارقام مختلف كشت شده زيتون در اين استان خاطر نشان كرد: زيتون زرد، روغني، مانيزانيا ميش و از مهمترين و مرغوبترين ارقام كشت شده در باغات استان سمنان است.

تولید دو هزار و 200 كيلو گرم زیتون در هر هكتار

وی متوسط عملكرد زيتون در هر هكتار از باغات استان سمنان را دو هزار و 200 كيلو گرم عنوان كرد و گفت: بر اساس برنامه سازمان جهاد کشاورزی بمنظور تغییر برنامه و هدف‌گذاری‌های این اداره کل، از تولید محصولات زراعی به سمت تولیدات باغی، سطح زیر کشت باغات زیتون استان نیز در آینده افزایش خواهد یافت.

موسوی همچنين در خاتمه از برنامه سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان براي توسعه باغات ميوه در سطح اين استان خبر داد و گفت: در برنامه پنجم توسعه پيش بيني شده است كه ساليانه 165 هكتار به سطح زیر کشت باغات زيتون استان افزوده شود.