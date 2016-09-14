۷ زمین چمن مصنوعی در جنوب تهران احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰، سید احمد صفوی اظهار داشت: به منظور توسعه فضاهای ورزشی و تفریحی، عملیات عمرانی هفت زمین چمن مصنوعی در این منطقه جنوبی به پایان رسیده است و به زودی با نصب چمن های مصنوعی به بهره برداری می رسد.

صفوی با اشاره به اینکه سه مورد از زمین های چمن مصنوعی جدید در روستاهای طالب آباد، مقیم آباد و اسلام آباد قرار دارد تا ساکنان نقاط جمعیتی محدوده حریم شهر تهران نیز از امکانات تفریحات سالم برخوردار شوند، افزود: زمین های چمن میدان قدس، امام خمینی(ره) واقع در جاده ورامین، صاحب الزمان(عج) واقع در جاده قدیم قم و بهار واقع در امین آباد از دیگر موارد احداثی است.

وی به اهمیت نگهداشت پروژه هایی که پیش از این ساخته شده است، اشاره کرد و گفت: به منظور حفظ و مراقبت از دیگر زمین های چمن مصنوعی نیز مرمت و تعویض ۱۵ زمین در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته که بر اساس برنامه زمان بندی شده در حال اجراست.

صفوی ادامه داد: زمین های چمن فرهنگیان درخیابان فدائیان اسلام، معلم در محله بهشتی، نغمه در خیابان شهید نبی پور، شورا در محله استخر، شهید کلانتری پور در بزرگراه شهید آوینی، شهید گودرزی در خیابان سلمان فارسی، شهید گلشنی در محله شهادت، ایثار در محله جوانمرد قصاب، شهید چمران در میدان شهید غیبی، معراج در خیابان سیزده آبان، بهشت در خیابان صفائیه و قلعه نو، امام علی(ع)، کاج و غدیر در جاده ورامین از جمله مواردی هستند که برای مرمت و یا تعویض در دستور کار قرار گرفته اند و تا پایان امسال عملیات نصب چمن های مصنوعی آن ها نهایی می شود.

شهردار منطقه ۲۰ وجود امکانات تفریحی و ورزشی در محلات را مهم برشمرد و یادآور شد: منطقه ۲۰ به عنوان جنوبی ترین منطقه شهر تهران در حال حاضر حدود ۶۰ زمین چمن مصنوعی در مقیاس محلی دارد.