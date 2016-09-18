نگاهی به عملکرد و جایگاه دوما در عرصه سیاسی روسیه

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: برخلاف بسیاری از کشور های اروپایی که در آن روند شکل گیری نظام پارلمانی با فراز و نشیب ‌های بسیاری رو به رو بوده و قرن‌ ها به طول انجامیده است، در روسیه نخستین نهاد قانونگذاری به مفهوم امروزی خود به نام "دوما" درسال ۱۹۰۶ و در پی وقوع انقلاب مردمی‌ در دوران "نیکلای دوم" پا به عرصه ظهور گذاشت. دولت روسیه دو بار این مجلس را منحل کرد اما با این حال قریب ۱۲سال تا پیش از سقوط استبداد در سال ۱۹۱۷ با برگزاری چهار دوره موجودیت خود را حفظ کرد. تعداد کرسی های نمایندگی دوما در این دوره ها بین ۴۸۰ تا ۵۲۵ کرسی متغیر بوده است.

دومای دولتی روسیه مسئولیت های خطیری را از جمله تصویب قانون اساسی و قوانین فدرال، دادن رای اعتماد به دولت، ‌وزرا و استیضاح آن ها، پذیرش استعفای اعضای دولت، موافقت با انتصاب نخست وزیر پیشنهادی رییس جمهور، انتصاب و عزل رییس بانک مرکزی و غیره را به دوش می کشد نخستین مجلس دومای دولتی فدراسیون روسیه در سال ۱۹۹۳ و پس از تصویب قانون اساسی پیشنهادی «یلتسین» رئیس جمهور، فعالیت خود را آغاز کرد. مطابق ماده ۹۵ قانون اساسی فدراسیون روسیه، دومای دولتی به همراه شورای فدراتیو (سنا) به عنوان مجمع فدرال این کشور رسمیت یافت. انتخابات دوره های دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم مجلس دومای دولتی فدراسیون روسیه به ترتیب در سالیان ۱۹۹۵، ۱۹۹۹، ۲۰۰۳، ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ برگزار شد. هم اکنون مجلس دوما دارای ۴۵۰ کرسی نمایندگی است. در آخرین دوره انتخابات مجلس دوما که در تاریخ ۴ دسامبر سال ۲۰۱۱ برگزار شد، حزب حاکم «روسیه واحد» و جناح حامی رئیس جمهور کنونی روسیه، " ولادمیر پوتین" ۲۳۸ کرسی از مجموع ۴۵۰ کرسی پارلمان را تصاحب کرد که در مقایسه با دوره پنجم با ریزش چشمگیر آرا مواجه شد، اما همچنان در صحنه سیاسی روسیه یکه تازی می کند. پس از حزب «روسیه واحد»، حزب «کمونیست فدراسیون روسیه» حزب «لیبرال دموکرات روسیه» و حزب «روسیه عادل» به ترتیب۹۲، ۶۴ و ۵۶ کرسی را از آن خود کردند.

نقش و جایگاه دوما

بدون شک نهاد های قانونگذاری در هر کشور نقش بی بدیلی را در صفحات تاریخ سیاسی یک کشور ایفا می کنند. هم اکنون دومای دولتی روسیه مسئولیت های خطیری را از جمله تصویب قانون اساسی و قوانین فدرال، دادن رای اعتماد به دولت، ‌وزرا و استیضاح آنها، پذیرش استعفای اعضای دولت، موافقت با انتصاب نخست وزیر پیشنهادی رئیس جمهور، انتصاب و عزل رئیس بانک مرکزی و رئیس دیوان محاسبات فدراسیون روسیه، انتصاب یک سوم اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات فدراسیون روسیه، طرح اتهام علیه رئیس جمهور به منظور استیضاح و برکناری وی، اعلام عفو عمومی، انتصاب رئیس شورای حقوق بشر، تصویب قراردادها و موافقتنامه های بین المللی و غیره را به دوش می کشد.

انتخابات ۲۰۱۶

مبارزات انتخاباتی از ۲۰ اوت (۳۰ مرداد) آغاز شد و ۱۶ سپتامبر (۲۶ شهریور)، یک روز مانده به شروع رای گیری، پایان یافت.

احزاب شرکت کننده در این انتخابات چه احزابی هستند؟

۱۴ حزب مختلف در این انتخابات با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. حزب اصلی در این کشور، «حزب روسیه واحد» است که در حال حاضر، حزب حاکم بر روسیه است. بنیانگذار این حزب، ولادیمیر پوتین و رئیس فعلی آن «دیمیتری مدودف» است. پوتین این حزب را در سال ۲۰۰۱ تاسیس کرد. در حال حاضر، این حزب ۲۳۸ کرسی دوما را در اختیار دارد و برآورد می شود در این انتخابات نیز اکثریت کرسی های دوما را از آن خود کند.

چه احزابی مخالف کرملین هستند

گروه های مخالف کرملین شامل این احزاب هستند: «حزب کمونیست»، «حزب لیبرال دموکرات روسیه» (یک حزب راستگرای افراطی) و حزب «روسیه عادلانه تر» (یک حزب سوسیال دموکرات چپگرا). این احزاب، شمای کلی احزاب مخالف در روسیه را تشکیل می دهند که به طور رسمی در این کشور فعالیت دارند.

اولین نتایج ارزیابی های غیر رسمی، ساعتی پس از پایان رای گیری اعلام می شود، ولی نتایج اصلی یک روز پس از انتخابات و شمارش آرای خارج از کشور و جمعبندی آنها، اندک اندک مشخص می شود.

از سوی دیگر، از حدود دو هفته پیش رای گیری پیش هنگام دوما در مناطق دورافتاده، صعب العبور به ویژه نزدیک قطب شمال آغاز شده است که امروز همزمان با انتخابات سراسری پایان خواهد یافت.

همزمان با انتخابات دوما، رای گیری برای تعیین شوراهای منطقه ای در ۸۵ جمهوری و استان روسیه برگزار می شود که احزاب نیز برای این انتخابات نماینده های خود را معرفی کرده اند.

پیروز چندین دوره رقابت های انتخاباتی دوما و ریاست جمهوری از سال ۲۰۰۰ تاکنون حزب حاکم روسیه واحد است که اصلی ترین چهره آن ولادیمیر پوتین است و اکنون نیز سومین دوره ریاست جمهوری را می گذراند. این حزب که ۹ سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پس از کناره گیری بوریس یلتسین بنیانگذار روسیه نو، قدرت را در دست گرفت به دلیل انسجام سیاسی درون حزبی و پیشرفت های اقتصادی توانسته تاکنون با گذر از سد چندین دور انتخابات، قدرت را حفظ کند.