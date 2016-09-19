چرا «اشرف غنی» در اجلاس سالانه سازمان ملل شرکت نکرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اطلس»، خبرهای ضد و نقیض بسیاری در خصوص عدم شرکت اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به گوش می رسد، از جمله اینکه غنی برای استقبال از «گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی افغانستان آماده می شود.

بنابر گفته های شورای عالی صلح افغانستان، گلبدین حکمتیار به زودی برای امضای تفاهمنامه صلح با دولت افغانستان وارد کابل می شود.

اما به گفته برخی منابع دولتی افغانستان، دلیل دیگری که اشرف غنی را از رفتن به نیویورک بازداشت به این خاطر بود که وی قصد داشت در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا نیز ملاقات داشته باشد اما تقاضای ملاقات رئیس جمهور افغانستان از طرف اوباما رد شد و غنی نیز «سرور دانش» معاون دوم خود را برای شرکت در این نشست به نیویورک فرستاد.

لازم به ذکر است که این برای دومین سال متوالی است که اشرف غنی از رفتن به نیویورک خودداری می کند، سال گذشته نیز «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در این اجلاس شرکت کرده بود.