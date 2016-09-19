معاون رئیس جمهوری افغانستان راهی آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «آوا»، «سرور دانش» معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان برای شرکت در هفتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عازم آمریکا شد.

دانش به نمایندگی از دولت افغانستان در هفتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد.

وی در این سخنرانی مواضع مختلف دولت افغانستان در قبال مسائل مهم ملی و بین المللی همچون مبارزه با تروریسم، صلح و امنیت جهانی، جلوگیری از افراط گرایی، کمک جامعه جهانی به تأمین ثبات و بازسازی افغانستان، پیشرفت روند تعهدات دوجانبه افغانستان و همکاران بین المللی آن را مطرح خواهد کرد.

وی قرار است در حاشیه این سفر با «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل، مقامات ارشد سایر کشورهای شرکت کننده در این اجلاس و برخی از مهاجران افغانستانی مقیم آمریکا دیدار و گفتگو کند.