خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - زنگ اولین روز مدارس اردبیل صبح شنبه در حالی به صدا درآمد که دانش آموزان برخی از مدارس با لباس های غیر هم شکل صف های کلاس را تشکیل دادند تا از وجود مشکل در این خصوص خبر دهند.

مشکلی که با بدقولی و عدم آماده کردن لباس های فرم از سوی تولیدی هایی که مدارس؛ والدین را برای سفارش به آن معرفی و تاکید کرده بودند ایجاد و در برخی از مدارس حتی به عاملی برای درگیری لفظی بین مدیران مدارس و اولیاء تبدیل شد.

صبح امروز در برخی از مدارس بویژه مدارس دخترانه با سخت گیری شدید از ورود دانش آموزان فاقد لباس فرم به مدرسه جلوگیری کردند تا والدین این دانش آموزان با رایزنی و یا درگیری فرزندان خود را به مدرسه بفرستند.

اولیا دانش آموزان فاقد لباس فرم در این خصوص از بدقولی تولیدی ها و نیز بی مسئولیتی مدارس که تولیدی های خاص را در زمان ثبت نام به آنها معرفی و اجبار کرده بودند، انتقاد کردند.

تا ۱۵ مهرماه لباس ها را تحویل خواهند داد

پدر یکی از دانش آموزان اردبیل در این زمینه طی گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که این مشکل به دلیل آماده نشدن لباس ها از سوی تولیدی ایجاد شده و اعتراض ما به مدیران این تولیدی نیز با وجود پیگیری از مراجع ذیربط تاکنون به نتیجه ای نرسیده است.

طاهر مستعد با بیان اینکه طی دو هفته گذشته بارها به واحد تولیدی متعهد مراجعه کرده ام تا لباس فرم دخترم را تحویل بگیرم، یادآور شد: دیشب نیز والدین برخی دانش آموزان تا نیمه های شب در مقابل تولیدی تجمع و پیگیر این موضوع بودند ولی اعلام شد که هنوز سفارشات آماده نیست.

وی با تاکید بر اینکه این تولیدی را مدیران مدارس در زمان ثبت نام به اولیا معرفی و در واقع اجبار کرده بودند، تصریح کرد: سفارش ها ۴۰ روز پیش داده شده و قرار بود دو هفته قبل از بازگشایی مدارس این لباس ها تحویل شود، اما امروز از سوی تولیدی مذکور اعلام کردند که تا ۱۵ مهرماه لباس ها را تحویل خواهند داد.

در این بین برخی مدارس اردبیل برغم گزارش والدین و اعلام آماده نبودن لباس فرم دانش آموزان، تاکید کرده اند که این دانش آموزان بدون لباس فرم در اولین روز مدارس حضور نیابند.

مستعد با اشاره به این موضوع بیان داشت: این مشکل در زمانی حاد شد که با اعلام بدقولی تولیدی ها به مدرسه، مدیران اعلام کردند که در اولین روز نباید دانش آموزان بدون لباس فرم در مدرسه حضور یابند که نشان از بی مسئولیتی مدرسه در قبال دانش آموزان و حتی در قبال اجبار والدین برای سفارش به تولیدی خاص معرفی شده است.

وی با بیان اینکه مدرسه برای تامین لباس فرم دخترم سفارش به تولیدی های دیگر را قبول نمی کرد، متذکر شد: تنها یک گزینه از سوی مدرسه معرفی شد و عدم پایبندی این تولیدی نیز والدین را در اولین روز مدرسه با مشکل مواجه کرد.

پدر این دانش آموز با اشاره به پرداخت ۵۵ هزار تومان برای یک دست لباس فرم دخترانه بیان داشت: این امر به سوظنی برای اولیا دانش آموزان تبدیل شده و آنها فکر می کنند که مدارس در این بحث سهمی دارند.

علاوه بر تاخیر در تحویل سفارشات، والدین دانش آموزان از کیفیت دوخت این لباس ها نیز ابراز گلایه کرده و آن را مغایر با استانداردهای لازم و اعلام شده می دانند. به نظر می رسد بدقولی و فشار والدین باعث شده که تولیدی ها دقت و کیفیت را فدای سرعت کرده اند.

بی کیفیت بودن این لباس ها چه در بحث دوخت و چه در بحث مرغوبیت پارچه و حتی در بحث رنگ امروز در اولین روز مدرسه از سوی بسیاری از والدین دانش آموزان تاکید شد.

به دلیل فیلمبرداری باید دانش آموزان با لباس فرم به مدرسه بروند

یکی دیگر از والدین دانش آموزی که با اشاره به تحویل لباس فرم فرزند مقطع ابتدایی خود و کیفیت پایین آن افزود: کیفیت لباس به حدی پایین است که فرزند ۱۰ ساله ام حاضر به پوشیدن آن نبود.

قادر صفری با بیان اینکه کودکان و نوجوانان امروزی با نسل های گذشته تفاوت های زیادی کرده است، افزود: لباس های فرم در حالی با کیفیت و دوخت نامناسب عرضه می شود که با سلیقه دانش آموزان امروزی به هیچ عنوان سازگار نیست، لذا موجب دلسردی دانش آموزان از مدرسه می شود.

وی تاکید کرد: فارغ از زمان تحویل و کیفیت تولید این لباس ها، برخی خانواده ها سه یا چهار فرزند خود را به مدارس می فرستند و این تامین مالی لباس های فرم مدارس را برای اقشار کم درآمد با مشکل مواجه می کند، انتظار می رود آموزش و پرورش استان شرایط بهتر و مناسب تری را در بحث لباس فرم دانش آموزان فراهم کند.

صفری با بیان اینکه امروز دخترم که در مقطع متوسطه تحصیل می کند به دلیل بدقولی تولیدی، بدون لباس فرم در مدرسه حضور یافته بود، عنوان کرد: طی چند سال گذشته شاهد این مشکل برای والدین بودیم چنانچه سال گذشته نیز دو فرزند دانش آموزم چند روز اول مدرسه را به همین دلیل از دست دادند.

وی با تاکید بر اینکه دو روز قبل آماده نبودن لباس فرم از سوی تولیدی را به مدرسه اطلاع داده بودیم، متذکر شد: مدیران مدرسه تاکید داشتند که به دلیل فیلمبرداری و حضور رسانه ها باید دانش آموزان با لباس فرم به مدرسه بروند.

این شهروند اردبیلی معرفی تولیدی سفارش گیرنده را با تاکید مدرسه عنوان کرد و یادآور شد: برغم تاخیر در تحویل لباس ها طی دو سال گذشته، همان تولیدی امسال نیز معرفی شد و دوباره با همان مشکل سال های اخیر مواجه شدیم.

وی با بیان اینکه باید آموزش و پرورش در خصوص ساماندهی این طرح بویژه تهیه لباس ها ورود کند، تصریح کرد: نظارت بیشتر بر عملکرد مدارس در این زمینه می تواند مانع از بروز مشکلات بیشتر برای خانواده ها شود.

از حضور هیچ دانش آموزی در روز اول بازگشایی مدارس جلوگیری نکردیم

در این خصوص مدیر یکی از مدارس دخترانه اردبیل ضمن تائید این مشکل به خبرنگار مهر گفت: از چند روز پیش بروز این مشکل از سوی والدین دانش آموزان گزارش شد که سریع پیگیری کردیم که تولیدی تاخیر در دوخت این لباسها را به دلیل عدم تامین پارچه همرنگ عنوان کرد.

وی با بیان اینکه حل این مشکل از سوی مدارس پیگیری می شود، متذکر شد: ما با درک این موضوع از حضور هیچ دانش آموزی طی روز اول بازگشایی مدارس جلوگیری نکردیم.

این مدیر مدرسه در خصوص شائبه هایی مربوط به تاکید مدارس برای سفارش به یک تولیدی به دلیل سهم داشتن در هزینه دوخت لباس فرم بیان داشت: به دلیل هم شکل و هم رنگ شدن لباس ها چند تولیدی از سوی مدارس معرفی شده اند.

بازدید خبرنگار مهر از دو تولیدی لباس فرم دانش آموزان حاکی از ازدحام والدین طی روزهای گذشته و بویژه شب گذشته بود و این روند طی امروز نیز ادامه داشت.

تلاش برای گفتگو با مدیران تولیدی های سفارش گیرنده و طرف حساب با مدارس و خانواده ها جهت اطلاع از کم و کیف تولید این لباس ها نیز بی فایده بود و مدیران این واحدها از مصاحبه خودداری کردند.

به نظر می رسد این مشکل بدون ورود آموزش و پرورش ساماندهی مناسب نخواهد داشت و در سال های آینده نیز همچنان به معضلی برای والدین که از تجربه مشکلات مختلف از جمله ثبت نام، تامین لوازم التحریر، و سایر مایحتاج دانش آموزی را در ابتدای بازگشایی مدارس دارند، باقی خواهد ماند.