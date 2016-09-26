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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۲

دو خبر از رسانه ملی

تازه‌های دفتر موسیقی رسانه ملی منتشر شد/ قصه ایام خوش بازنشستگی

تازه‌های دفتر موسیقی رسانه ملی منتشر شد/ قصه ایام خوش بازنشستگی

انتشار «باغ خُرّم» و «خاک گُهربار» به عنوان تازه های دفتر موسیقی و سرود صداوسیما و همچنین پخش نمایش رادیویی «من و ایام خوش بازنشستگی» دو خبر امروز از رسانه ملی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اثر «باغ خُرّم» با آهنگسازی، تنظیم و اجرای فرهاد هراتی با شعری از عبدالجواد موسوی در قالب ارکسترال به صورت نماهنگ مضمونی از دفاع مقدس دارد که برای پخش از شبکه ها در این هفته تدارک دیده شده است.

و همچنین اثر «خاک گُهربار» با آهنگسازی، تنظیم حسین فاضل، اجرای احمد کربلایی و شعری از آنا برژینا شماری از تازه های دفتر موسیقی و سرود صداوسیماست که برای بهره برداری و پخش به شبکه های مختلف رسانه ملی ارسال شده است.

ایام خوش بازنشستگی اکبر زنجانپور در رادیو نمایش

همزمان با فرا رسیدن روز خانواده و تکریم بازنشستگان، نمایش رادیویی «من و ایام خوش بازنشستگی» به کارگردانی اکبر زنجانپور در رادیو نمایش روی آنتن می رود.

این نمایش به نویسندگی محسن قصابیان درباره سرهنگ بازنشسته نیروی انتظامی است که قصد دارد با فروش آپارتمان کوچکش یک مغازه اغذیه‌ فروشی راه بیندازد. تا این ‌که دو نفر از همکارانش را می‌بیند که تصمیم دارند یک دفتر پلیس +۱۰ را راه بیندازند و در این بین اتفاقاتی رخ می دهد که شنیدنی است.

در این نمایش رادیویی بهناز بستان دوست، رضا عمرانی، علی زرینی و تعداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند.

«من و ایام خوش بازنشستگی» به تهیه کنندگی فریبرز گلبن، صدابرداری علی حاجی نوروزی و افکت محمدرضا قبادی فر، سه شنبه ۶ مهر ماه، ساعت ۷:۱۵ از رادیو نمایش پخش می شود.

کد مطلب 3779366
عطیه موذن

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