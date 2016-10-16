ساخت رینگ بوکس معلق در «گشت ارشاد ۲»/ ۴۰ لوکیشن طراحی شد

عباس بلوندی طراح صحنه و لباس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جدیدترین فعالیت های سینمایی خود گفت: در حال حاضر پیشنهاد کار در چند فیلمنامه سینمایی را دارم که هنوز انتخاب نکرده ام در کدام یک از این پروژه ها مشغول شوم. این فیلمنامه‌ها در حوزه های مختلفی از جمله سینمای جنگ، تاریخی، اجتماعی و پلیسی و حتی طنز هستند و باید ببینم در نهایت کدام یک را انتخاب می کنم.

طراح صحنه و لباس «یتیم خانه ایران» ساخته ابوالقاسم طالبی ادامه داد: با توجه به اینکه فیلم ها باید برای حضور در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر هرچه سریعتر جلوی دوربین بروند تا یک هفته آینده مشخص می شود که کدام یک از پروژه ها را برای کار انتخاب می کنم.

وی که طراحی صحنه فیلم سینمایی «گشت ۲» به کارگردانی سعید سهیلی را برعهده دارد درباره تفاوت فضای آن نسبت به قسمت اول این اثر سینمایی تاکید کرد: «گشت ارشاد ۲» از لحاظ فضاسازی بسیار متفاوت‌تر از قسمت اول این فیلم و در بخش دوم با تعدد لوکیشن ها مواجه هستیم. «گشت ارشاد ۲» دارای فضای سخت تری برای ساخت و طراحی لوکیشن بود. این درحالی است که در قسمت اول این اثر سینمایی اکثرا با سکانس های خیابانی مواجه بودیم. در «گشت ارشاد ۲» ۴۰ لوکیشن طراحی و بخشی از دکورهای این اثر سینمایی ساخته شده است. به عنوان مثال یک حمام در شرق تهران وجود دارد که برای فیلمبرداری نیاز داشتیم تا یک بخش جدید را به این حمام اضافه کنیم.

بلوندی بیان کرد: یکی از طراحی های متفاوتی که در این فیلم سینمایی داشتم، طراحی و ساخت یک رینگ بوکس معلق در هوا بود که فکر می کنم این اتفاق برای اولین بار در سینما و البته در واقعیت رخ داده است.

طراح صحنه و لباس «هیهات» در پایان گفت: ما در این فیلم ساخت و سازهای جزئی و کلی داشته ایم و رویهم رفته می توان گفت تجربه جالبی را پشت سر گذاشتم. هر فیلمی که طراح بتواند در آن پتانسیل های هنری خود را به خوبی نشان دهد، می تواند یک فیلم بسیار خوب باشد.