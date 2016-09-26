مباهله سند محکمی بر حقانیت ولایت امام علی(ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام علی مصائبی اظهار کرد: مبحث "روز مباهله" هم سند قرآنی داشته و هم واقعه‌ای تاریخی است که طی آن مسیحیان نجران از پیامبر اسلام(س) درخواست کرده بودند تا در راستای ادعای حقانیت خویش، به مباهله روی بیاورند.

وی ادامه داد: در نتیجه‌ی این درخواست مسیحیان نجران، قرار بر این شد که هر گروه با نزدیکان خود در محل موردنظر حاضر شده و در راستای اثبات حقانیت خویش و بطلان طرف مقابل به درگاه خداوند دعا کنند.

وی با تاکید بر اینکه در روز مباهله، حقانیت شیعه و اهل‌بیت پیامبر(ص) اثبات شد، افزود: زمانی که مسیحیان نجران مشاهده کردند که پیامبر اکرم(س) با اهل‌بیت خود حاضر شده است، عقب‌نشینی کرده و دریافتند که اگر کلام پیامبر اسلام(س) ناحق بود هرگر با عزیزترین افراد خود در این جریان حاضر نمی‌شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان‌شرقی یادآور شد: مباهله، حقانیت اسلام را به جهان نشان داده و پیام امامت و ولایت امیرالمونین علی(ع) و همچنین بر تبعیت از دین اسلام تاکید دارد.

گفتنی است؛ مباهله در زمان پیامبر اسلام(ع) رایج بوده و در اصلاح به این معنی است اگر دو گروه در مورد موضوعی به اختلاف رسیدند، در یک مکانی جمع شده و به درگاه الهی متضرع می‌شوند تا گروه خاطی مورد لعن خدا قرار بگیرد.

طی دعوت پیامبراسلام(ع) از اسقف مسیحیان نجران به دین مبین اسلام، این گروه از پیامبر(س) در راستای اثبات حقانیت خود درخواست مباهله کرده و این بود که جریان مباهله در روز ۲۴ ذی‌الحجّه سال دهم هجری، در مکانی خارج از شهر مدینه شکل گرفته و به تاریخ جهان اسلام پیوسته است.