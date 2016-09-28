رصد همنشینی هلال ماه و سیاره عطارد در صبحگاه پنجشنبه

خسرو جعفری زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صبحگاه روز پنجشنبه هشتم مهرماه کمی پس از غروب خورشید، سیاره عطارد و هلال صبحگاهی ماه در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه هلال ماه ساعت ۴ و ۱۵ دقیقه از افق شرقی طلوع می کند و ۱۵ دقیقه پس از آن سیاره عطارد از افق شرقی سر بر خواهد آورد، اظهار داشت: در حال حاضر سیاره عطارد در حال دور شدن از خورشید است، البته از دید ناظران زمینی و کم کم به بیشتری کشیدگی غربی از خورشید می رسد.

جعفری زاده ادامه داد: از این رو وضعیت رصدی خوبی در پیش روی این سیاره است.

مدیر انجمن نجوم اهواز خاطر نشان کرد: این همنشینی در حالی روی می دهد که فاز ماه ۳.۵ درصد و درخشندگی سیاره عطارد ۰.۵- است؛ بر اساس محاسبات جدایی زاویه‌ای این دو از یکدیگر ۳.۲ درجه است و می تواند منظره زیبایی برای عکاسی این دو به همراه مناظر زمینی باشد.

وی افزود: این هلال آخرین هلال ماه ذی الحجه نیست و برای دیدن آخرین هلال می بایست صبحگاه روز جمعه نهم مهرماه کمی پیش از طلوع خورشید نگاهی به افق شرقی بیندازیم.

تصویر وضعیت همنشینی هلال ماه و سیاره عطارد

وی با اشاره به وضعیت رصدی هلال ماه صبحگاهی ذی الحجه اشاره کرد و گفت: وضعیت ماه به گونه ای است که زمان طلوع ماه ۵ و ۱۱ دقیقه است؛ فاز ماه : ۰.۸درصد بوده و جدایی زاویه ای ماه از خورشید ۱۰ درجه خواهد بود. همچنین زمان طلوع خورشید ۵ و ۵۸ دقیقه است.

جعفری زاده عنوان کرد: بر اساس این داده هایی که وجود دارد رصد هلال ماه بسیار دشوار است و نیاز به آسمان صاف و بدون غبار دارد. پیشنهاد می شود که برای رصد این هلال ماه از دوربین دوچشمی استفاده شود.