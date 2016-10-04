به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی، علی سخاوتی پور بابیان اینکه تمامی وجوهات جمعآوریشده از کمکهای مردمی به دست نیازمندان واقعی میرسد و برای رفع مشکلات آنان هزینه میشود، اظهار کرد: در سال جاری بیش از ۱۸ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال کمک مردمی در بخشهای همچون صدقات، زکات و اکرام ایتام جمعآوری شد که تمامی کمکها به دست نیازمندان رسید.
وی با تأکید بر اینکه کمکهای جمعآوریشده در بخشهای موردنیاز مددجویان ازجمله جهیزیه، مسکن، اشتغال، درمان و تحصیلی هزینه شده است افزود: بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در قالب طرح صدقات جمعآوریشده است و این رقم در مدت مشابه سال گذشته بیش از دو میلیارد و ۲۴۸ میلیون ریال بود که در این بخش رشد کمکهای صدقات راداریم.
مدیر کمیته امداد اسفراین تصریح کرد: طی ۶ ماه نخست امسال بیش از ۸۲ درصد از برنامههای صدقات تحققیافته است.
وی در رابطه با زکات جمعآوریشده در این شهرستان نیز گفت: خوشبختانه توجه به زکات مستحبی از سوی باغداران این شهرستان در حال رشد است و هم اکنون ۴۷۱ اصله درخت در منطقه بام و صفی آباد این شهرستان در قالب درخت گردو، پسته و سیب به کمیته امداد اهداشده است که سالیانه درآمد حاصل از این درختها صرف امور نیازمندان همان منطقه میشود.
سخاوتی پور بیان داشت: امسال ۲۰۰ میلیون ریال زکات مستحبی از سوی باغداران این شهرستان به نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد اهداشده است.
وی میزان زکات واجب جمعآوریشده در این شهرستان در طول امسال را بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال عنوان و تصریح کرد: تمامی زکات جمعآوریشده با اولویت نیازمندان در همان منطقه هزینه شده است و بیشتر هزینه کرد زکات طی امسال در بخش درمانی، جهیزیه و مسکن بود.
مدیر کمیته امداد شهرستان اسفراین کمکهای حامیان در قالب طرح اکرام ایتام را نیز بیش از پنج میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: بیش از دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال آن بهصورت نقدی و باقیمانده در قالب کالاهای اساسی به ایتام تحت حمایت این نهاد اهداشده است و اکنون بیش از ۵۰۰ یتیم تحت حمایت این نهاد قرار دارند که توسط یک هزار و ۸۰۰ حامی حمایت میشوند.
وی با اشاره به راهاندازی پرداخت آنی کمکها از طریق وبگاهها اینترنتی هم گفت: با توجه بهضرورت کاهش هزینهها و افزایش سرعت جمعآوری کمکهای مردمی، کمیته امداد سامانه آنی نیکوکاری را برای این شهرستان راهاندازی کرده است.
سخاوتی پور اضافه کرد: در سامانه آنی پرداخت نیکوکاری با شمارهگیری # ۰۵۸۱ *۸۸۷۷* از طریق تلفن همراه امکان واریز مستقیم وجوه و کمکهای مردمی بهحساب کمیته امداد شهرستان اسفراین میسر شده است.
این مسئول ادامه داد: خیران و مردم نیکوکار در این سامانه میتوانند در پرداختهای نقدی، غیر نقدی، صدقات و طرحهای ویژه کمیته امداد همچون همسفره، شوق زیارت، جشن عاطفهها، جشن نیکوکاری مشارکت و نسبت به پرداخت کمکهای خود اقدام کنند.
نظر شما